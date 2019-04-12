Космонавтика может двинуть Россию в новый прорыв — СМИ

— Успехи в любом деле появляются, когда есть цели, а когда целей нет — нет и успехов. Это верно и для космонавтики. Сейчас на наших глазах завершается первый этап развития космонавтики, который начался в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Все его цели достигнуты, околоземное пространство освоено. Летают станции весом в сотни тонн, спутники всех видов, люди находятся на орбите по полгода и спокойно там живут. Теперь надо решать — или «окукливаться» здесь или двигаться дальше — в ближний и дальний Космос, осваивать Луну, Марс, пояс астероидов. Это задача на следующие 50-60 лет, но для освоения этого надо искать и новые формы и новые технологии.