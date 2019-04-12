Космонавтика может двинуть Россию в новый прорыв — СМИ

Издание сначала приходит к неутешительному выводу: Россия начинает отставать в космических технологиях. Накануне 12 апреля в США состоялся первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A для Саудовской Аравии, который реализовал идею возврата на землю всех трех блоков первой ступени корабля. Россия же может в этот день вспомнить странный случай с дырой в обшивке одного «Союза» и падение при запуске второго «Союза».
О том, что российская космонавтика испытывает системный кризис, нынешний руководитель Роскосмоса говорил еще в 2010–2011 годах. И ситуация не изменилась, считает руководитель Института космической политики Игорь Моисеев.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Соединенные Штаты закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции в отношении РФ. Это и РД-180 для ракет-носителей Atlas, и для ракет Antares это РД-181. Вроде бы есть повод не очень беспокоиться?
Но вот другое мнение. Независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что ситуация в российской космонавтике не изменится, даже если закачать туда немыслимые суммы.
— Чем больше закачивают — тем больше воруют, — говорит эксперт. — История с космодромом «Восточный» — лишнее тому подтверждение.
И все-таки у российской космонавтики есть перспективы, если заняться ею всерьез. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин подчеркивает:
— Успехи в любом деле появляются, когда есть цели, а когда целей нет — нет и успехов. Это верно и для космонавтики. Сейчас на наших глазах завершается первый этап развития космонавтики, который начался в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Все его цели достигнуты, околоземное пространство освоено. Летают станции весом в сотни тонн, спутники всех видов, люди находятся на орбите по полгода и спокойно там живут. Теперь надо решать — или «окукливаться» здесь или двигаться дальше — в ближний и дальний Космос, осваивать Луну, Марс, пояс астероидов. Это задача на следующие 50-60 лет, но для освоения этого надо искать и новые формы и новые технологии.
На новом этапе развития космической отрасли перед человечеством масштабные задачи — по освоению генной коррекции, киборгизации, криогеники, использованию нанотехнологий внутри организмов, а также с поиском мощного источника энергии, говорит ученый. И надо осваивать ядерную энергетику в космосе.
— К слову, начало второго этапа освоения Космоса может стать причиной и новой разрядки международной напряженности, - считает Ионин. — Лучшей темы для совместной встречи мировых лидеров — Дональда Трампа, Владимира Путина, Си Цзиньпина придумать невозможно. Мировые лидеры докажут, что думают прежде всего о всем человечестве и именно на это надо нам всем работать, а не на попытку расшатать мир и усиливать противостояние.
Конечно, выход есть из любого положения, если вспомнить, чем российская экономика обязана космонавтике. Тефлоновые сковородки, «липучки» на одежде, энергосберегающие системы, интегральные микросхемы, калькуляторы, энергетические газовые турбины, изоляционные материалы, водоотталкивающие ткани, автомобильная сигнализация, пожарные скафандры, подвижные протезы — это далеко не полный перечень достижений, пришедших из космонавтики.
И все- таки главный вклад космонавтики не в этом, считает действительный член Федерации космонавтики России, писатель-фантаст Антон Первушин:
— Государство, имеющее и развивающее космонавтику, просто не может себе позволить двинуться по пути регресса, изолироваться от мира и архаизировать существующие общественные институты. Слишком большое число людей вовлечено в процесс, слишком высокий уровень знаний и культуры от них требуется — волей-неволей придется отказаться от замшелых стереотипов.