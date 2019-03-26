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Администрация Уфы выставила на конкурс три автобусных маршрута

26 марта 2019, 04:21
Фото: mkset.ru
Разыгрываются №255 (ОАО «Амстар» - Телецентр), №257 (Узловая автобаза – Клиника БГМУ) и №110м (СТЦ «Мега-Уфа» - Уфимский ДОК).

Администрация Уфы выставила на конкурс на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам три маршрута: №255 (ОАО «Амстар» - Телецентр), №257 (Узловая автобаза – Клиника БГМУ), №110м (СТЦ «Мега-Уфа» - Уфимский ДОК). Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил замначальника управления транспорта и связи Владимир Петров.

Конкурс состоится 21 мая. С победителями будут заключены контракты на пять лет. Заявки будут оцениваться по четырем критериям: количеству ДТП, ранее совершенных перевозчиком, опыту осуществления регулярных перевозок, характеристикам автобусов и срокам их эксплуатации.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин спросил, когда откроется обещанный жителям маршрут Дема-Затон-Уфа. Владимир Петров ответил, что конкурс по нему уже прошел, победитель определен, однако участники, не согласные с результатами, подали жалобу в ФАС. Решение антимонопольного ведомства ожидается в ближайшее время, пояснил докладчик. Ульфат Мустафин остался недоволен таким ответом. Он раскритиковал управление транспорта, подчеркнув, что «кроме разговоров дальше мы что-то не двигаемся».

– Даете гарантии, потом не выполняете. Что ваш руководитель Федосов (Андрей Федосов – начальник управления транспорта - прим. ред.), что вы. Народ пишет, люди просят, – заявил градоначальник.

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