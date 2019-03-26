Администрация Уфы выставила на конкурс три автобусных маршрута

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин спросил, когда откроется обещанный жителям маршрут Дема-Затон-Уфа. Владимир Петров ответил, что конкурс по нему уже прошел, победитель определен, однако участники, не согласные с результатами, подали жалобу в ФАС. Решение антимонопольного ведомства ожидается в ближайшее время, пояснил докладчик. Ульфат Мустафин остался недоволен таким ответом. Он раскритиковал управление транспорта, подчеркнув, что «кроме разговоров дальше мы что-то не двигаемся».