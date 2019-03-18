Вместе мы можем спасти малыша Сашу

Но ничего не сделать – значит просто позволить Саше умереть. У крохи нет жизни в запасе. Его настоящее и будущее в наших с вами руках. Вы его волшебники, вы его надежда. И пусть это будет хоть маленький шаг одного человека, но все вместе мы придём к победе над смертью.