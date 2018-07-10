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Коварный рак: Родные Алины Аюповой из Башкирии просят помочь её спасти

10 июля 2018, 12:02
21-летняя Алина Аюпова сейчас находится в ишимбайской больнице, израильские врачи считают, что ради ее спасения требуется срочно поменять тактику лечения.

В редакцию Медиакорсети обратились близкие Алины Аюповой с просьбой помочь в сборе средств для отправки девушки в израильскую клинику на лечение.

По словам Самиги Гафаровой, ничто не предвещало беды. Алина была яркой звездочкой Ишимбайской гимназии №3, училась хорошо, не пропускала ни одного школьного мероприятия, жила активной и яркой жизнью. Учителя возлагали на нее большие надежды. Когда сделала еще один шаг навстречу мечте - поступила в Оренбургский медицинский университет, счастью девушки не было предела. Но однажды, во время медосмотра, флюорография показала темные пятна, и через некоторое время врачи диагностировали у Алины рак легких. Ее срочно прооперировали в Оренбургской больнице, затем девушка перенесла шесть курсов химиотерапии.

- Она чувствовала себя хорошо, даже после химиотерапии вела привычный активный и здоровый образ жизни. Все надеялись, что болезнь отступает. Но неделю назад Алина почувствовала недомогание, перестала чувствовать руку и ногу. Сейчас она с отеком мозга находится в Ишимбайской больнице. Рука и нога также пока без движения, - сообщила Самига Гафарова.

Семья Алины обратилась в зарубежные клиники, в данный момент откликнулась ведущая израильская клиника. Изучив все медицинские документы Алины, врачи пришли к выводу, что тактику лечения нужно срочно менять. Они приглашают девушку на диагностику и лечение.

Семья Алины обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи в сборе денежных средств. Они тоже работают не покладая рук, чтобы спасти своего единственного ребенка. Но времени очень мало.

- Этот тип рака очень коварный, быстро развивается, за полгода увеличивается в два раза. Поэтому медлить нельзя, - говорят близкие больной девушки.

Те, кто хочет помочь семье Алины, могут перечислить средства на карту 4276 0600 4219 7064 (Сбербанк). Семья готова предъявить все счета и отчеты по сбору. Телефон мамы - 8 (919) 1473341 (Айгуль).

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