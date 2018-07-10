Коварный рак: Родные Алины Аюповой из Башкирии просят помочь её спасти

По словам Самиги Гафаровой, ничто не предвещало беды. Алина была яркой звездочкой Ишимбайской гимназии №3, училась хорошо, не пропускала ни одного школьного мероприятия, жила активной и яркой жизнью. Учителя возлагали на нее большие надежды. Когда сделала еще один шаг навстречу мечте - поступила в Оренбургский медицинский университет, счастью девушки не было предела. Но однажды, во время медосмотра, флюорография показала темные пятна, и через некоторое время врачи диагностировали у Алины рак легких. Ее срочно прооперировали в Оренбургской больнице, затем девушка перенесла шесть курсов химиотерапии.