Маленькая мама: История девушки из Башкирии, которая пытается спасти сына

После родов Карину положили в отдельную палату, чтобы Ольга могла за ней ухаживать. Вместе с девушкой лежала женщина из Узбекистана, у которой ребенок умер во время кесарева сечения. Ольга бегала между ними двумя и старалась помочь. На десятые сутки Карину выписали, а Ярик еще около месяца лежал в больнице. Благодаря заботе Ольги оклемалась и женщина. Карина навещать сына не могла – постоянно теряла сознание и по-прежнему толком не могла ходить. Карина рассказала, что в этот же период Влад начал гулять и приходить домой только под утро. Своего ребенка признавать он тоже перестал, сказал, что сын-инвалид ему не нужен, и что такой ребенок у него родиться не мог. Карина подала на развод и сосредоточилась на здоровье сына.