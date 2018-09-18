Жители Башкирии могут спасти сотни жизней, став донорами костного мозга

За последние пять лет благодаря российским донорам в России сделано более 200 трансплантаций костного мозга.
Сдать кровь на типирование можно до 23 сентября по следующим адресам:
В Уфе
ул. Вологодская, 34
+7 (347) 292-24-48
пн-пт 7:00–16:30
сб 8:00–13:00
ул. Ульяновых, 31
ул. Маршала Жукова, 21
пн-пт 7:00–18:30
сб-вс 8:00–16:30
В Стерлитамаке
ул. Коммунистическая, 75
ул. Мира, 57
ул. Ленина, 32
+7 (3473) 31-03-30
пн-пт 7:00–18:30
сб-вс 8:00–16:30
Международный регистр доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры – в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн соответственно).
С 2013 года Русфонд строит регистр доноров костного мозга. В объединенной базе зарегистрировано 83,3 тысяч потенциальных доноров.