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Жители Башкирии могут спасти сотни жизней, став донорами костного мозга

18 сентября 2018, 16:09
С 15 по 23 сентября в Башкирии проходит донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню доноров костного мозга.

За последние пять лет благодаря российским донорам в России сделано более 200 трансплантаций костного мозга.

Сдать кровь на типирование можно до 23 сентября по следующим адресам:

В Уфе

ул. Вологодская, 34

+7 (347) 292-24-48

пн-пт 7:00–16:30

сб 8:00–13:00

ул. Ульяновых, 31

ул. Маршала Жукова, 21

пн-пт 7:00–18:30

сб-вс 8:00–16:30

В Стерлитамаке

ул. Коммунистическая, 75

ул. Мира, 57

ул. Ленина, 32

+7 (3473) 31-03-30

пн-пт 7:00–18:30

сб-вс 8:00–16:30

Международный регистр доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры – в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн соответственно).

С 2013 года Русфонд строит регистр доноров костного мозга. В объединенной базе зарегистрировано 83,3 тысяч потенциальных доноров.

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