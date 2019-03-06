В Башкирии в 2019 году отремонтируют 242 километра дорог

Также ремонту подлежат участки местных дорог, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из Дорожного фонда РБ. В соответствии с бюджетным законодательством у каждого муниципалитета существует муниципальный дорожный фонд, за счет которого также проводятся работы по ремонту автодорог местного значения.