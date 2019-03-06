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В Башкирии в 2019 году отремонтируют 242 километра дорог

6 марта 2019, 11:09
Фото: Mkset.ru
Отремонтируют региональные, межмуниципальные и местные дороги.

Всего в 2019 году в республике запланировано отремонтировать 242 км региональных и межмуниципальных дорог, сообщили в пресс-службе государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

Также ремонту подлежат участки местных дорог, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из Дорожного фонда РБ. В соответствии с бюджетным законодательством у каждого муниципалитета существует муниципальный дорожный фонд, за счет которого также проводятся работы по ремонту автодорог местного значения.

С перечнем ремонтируемых дорог можно ознакомиться здесь.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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