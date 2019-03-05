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ДТП на трассе в Башкирии: один скончался, двое пострадали

5 марта 2019, 05:16
Фото: http://gibdd102.ru
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

5 марта в Иглинском районе в четвертом часу дня на 1498 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лада Ларгус» и «Сузуки Гранд Витара», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За рулем «Лада Ларгус» был 69-летний житель Челябинской области, «Сузуки Гранд Витара» управлял 37-летний местный житель.

Фото: http://gibdd102.ru

В результате ДТП водитель первого автомобиля от полученных травм скончался на месте. Травмы получил пассажир «Лады» - 69-летний мужчина, а также 26-летняя пассажирка «Сузуки». Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: http://gibdd102.ru

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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