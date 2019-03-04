Расследование Медиакорсети: В Башкирии пациентов больниц кормят смесями вместо еды

Маргарин вместо масла, смеси вместо молока
- Забрал сына из больницы. Случился у нас компрессионный перелом. Много пишут о питании в больнице. Оно не просто отвратное. Его не ест никто. Вообще. Приезжие едят доширак. Запах соответствующий. Местным таскает еду родня. Проветривание не помогает. Но кушать больничную еду не хотят... за каждого работника мы платим в ФОМС И ПФР. Суммарно это 33-37% зарплаты работника. За что мы платим? - пишет известный общественный деятель, предприниматель Азамат Галин о еде в детской клинической больнице в Уфе.
Проблема качества питания в больницах республики широко обсуждалась еще в 2017-м, когда тогдашний глава региона Рустэм Хамитов довольно критически высказался о питании в уфимском госпитале ветеранов войн, упрекнув главврача в том, что пациентов там кормят буквально чуть ли не тухлым мясом.
Медиакорсеть решила выяснить, как и чем питаются в башкирских больницах и зачем в лечебные блюда добавляют белковые порошки.
Тогда, после скандального совещания в 2017-м, грянули многочисленные проверки, было исследовано 102 образца пищевой продукции по контрактам на общую сумму 40 миллионов рублей, и выяснилось, что большинство молочных продуктов заменяли на дешевые растительные аналоги с пальмовым маслом. В 70 процентах случаев пациентов кормили фальсификатом вместо настоящего молока, творога, сметаны. В ряде больниц вместо сливочного масла больным давали маргарин.
Оплата фальшивого масла только в 2017-м обошлась казне региона в семь миллионов рублей.
Всего на закупку продуктов в 2017-м было выделено около 930 миллионов рублей. Более 720 миллионов ушло на оплату услуг по аутсорсингу. Эти деньги ушли на организацию горячего питания в 108 медицинских организациях.
В большинстве случаев больницы кормят больных самостоятельно – 69,5%. Около 27% работают на условиях аутсорсинга, четыре больницы — 3,7% - совмещают эти принципы работы.
Всего рынок питания в больницах республики на конец 2018-го составил около трех миллиардов рублей. Его участники часто говорят о недобросовестной конкуренции на рынке и даже демпинге, из-за которого страдают в первую очередь пациенты.
Вспомним также случай перестрелки и покушения на предпринимательницу Римму Безденежных в 2017 году в Уфе, занимающейся поставками лечебного питания.
В начале 2000-х в рацион больных лечебных учреждений начали добавлять в еду смесь в виде порошка «Дисо» «Нутринор» - обыкновенный белок молочной сыворотки, который получают путем сепарации цельного молока. Именно о нем и пойдет речь.
Что это за смесь, какие средства уходят на ее покупку и приносит ли пользу организму, - далее в нашем материале.
Граммы без вкуса
Если заглянуть в медицинские справочники, легко узнать, что «Дисо» «Нутринор» - это простая белковая смесь, предназначенная для лечебного и профилактического диетического питания (у нее, что немаловажно, есть свой ГОСТ Р 53861-2010). Ее употребляют при диете после операции, язвенных кровоточениях, стенозе желудка, в качестве разгрузочной диеты.
В составе смеси — растительные жиры, белки молока, растворимые пищевые волокна, белковые компоненты.
На сайте продукта сообщается, что ежедневное употребление смеси «положительно воздействует на вещественный обмен, улучшает пищеварение, и даже, ни много ни мало, повышает качество жизни.
Одна из специфических особенностей порошкообразной смеси — ее безвкусие, или, возвращаясь к описанию продукта в сети, «нейтральный вкус».
Смесь добавляют в любое блюдо, искусственно «прибавляя» ему белка, за 3-5 минут до его готовности. В рационе питания больных — от 27 до 36 грамм.
«Нутринор» хранят в течение года при относительной влажности, но после вскрытия упаковки - не дольше трех недель. Примечательно, что на официальном сайте самого продукта нет никаких контактных данных, кроме электронной почты.
Сыворотка правды или «пища будущего»
24 июля 2013 года на официальном сайте Минздрава РФ появился пресс-релиз об утверждении новых норм лечебного питания. Это дополненное приложение к соответствующему приказу МЗ РФ 2003 года (Приказ МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»).
В нем говорится, что из щадящей диеты, к примеру, на бумаге исключили белокачанную капусту, уменьшили ее содержание в стандартной диете, меньше стало ржаного хлеба, рыбы, больше — хлеба пшеничного, кисломолочных продуктов, крахмала, овощей, макаронных изделий, картофеля, различных круп для каш и супов.
Ключевыми для нашего внимания стали сухие белковые композитные смеси (СБКС), которые должны заменить пациентам больниц обычные молоко, рыбу, капусту и даже мясо. В документе минздрава ссылаются на исследования советских ученых, убеждающих в эффективности «пищи будущего»:
- Рецептура таких смесей была разработана еще в 70-е годы прошлого века академиком А.А. Покровским. Эти продукты производятся на основе сывороточных белков молока с включением в их состав лецитина, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ, мальтодекстрина (источника углеводов)… Они не содержат животный жир, избыточное потребление которого приводит к развитию атеросклероза и избыточной массы тела.
Эффективность их включения в диетические блюда при многих сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, заболеваниях печени, нарушениях обмена веществ и других заболеваниях подтверждена результатами клинических испытаний, которые в течение двух лет проводились в ФГБУ «НИИ питания» РАМН, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» РАМН и др., - говорится в сообщении.
В целом, сама идея искусственного восполнения имеющегося у больных белкового дефицита не нова. Более того, с годами она становится более актуальной – и за счет обеднения традиционными продуктами питания питательных элементов, и за счет банальной экономической выгоды.
Проблема в том, что пациенты зачастую не знают, что именно они едят и чем они могли бы питаться на самом деле.
Себестоимость этого белкового продукта – от 200 до 350 рублей за кг. В то же время, в стационарные учреждения здравоохранения и соцзащиты их закупают от 2600 до 3000 рублей (в том числе и в нашей республике). Нетрудно догадаться, о каких прибылях может идти речь. .
15 февраля 2002 года вышло постановление ведомства №12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
В нем говорится, что смесь, производимая ООО «МЦКП», относится к специализированным продуктам для диетического и профилактического питания.
Далее компания начала работать по всей стране, поставляя в лечебные учреждения более чем 60-ти регионов смеси «Дисо» «Нутринор» (ч.2 ст. 39 № 323-ФЗ).
Но вернемся к нашей республике.
Порошковое лобби
Приказ о введении СКБС в лечебные учреждения республики появился в 2006 году (№ 77 от 29.03.2006 приказ – «Об организации лечебного питания в подведомственных учреждениях Минтруда РБ», приказ минздрава РБ от 28.02.2006 №122-Д «О внедрении в практику лечебно-профилактических учреждений новых технологий лечебного питания»).
Сумма продаж «Дисо» «Нутринор» в Башкирии уже в 2010 году составила 14 млн 072 349 рублей.
В республике, согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», распространением и закупкой смеси занимается ООО «Наш Город», руководителем и бенефициаром которого является некто Закиров Марат Анасович. Любопытно, что за все 19 лет своей работы на рынке (компания зарегистрирована 4 ноября 2000 года) фирма занимается исключительно продажей порошковой смеси в медучреждения республики и другие регионы страны. В штате официально 10 сотрудников. Сыворотку, как удалось выяснить Медиакорсети, больницы закупают по 2600 рублей за кг.
13 октября 2015 года тогдашним министром здравоохранения республики Анваром Бакировым был подписан Приказ МЗ РБ №3106-Д о том, что главные врачи самостоятельно обязаны закупать порошок без использования услуг аутсорсинга. Документ имеется в распоряжении нашей редакции.
Ответственной Бакиров назначил заместителя министра Ольгу Горбацевич (работает замом в минздраве и поныне).
Выручка у компании на период конца 2017 года составила 66 млн 512 тыс рублей (согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс»). В том же году (информации по работе в минувшем 2018 году у компании пока нет) компания заключила контрактов на общую сумму в 58 млн 321 189 рублей.
Среди самых крупных заказов — контракты с московскими клиниками.
Например, на сумму в 5 млн 272 тыс 390 руб с Московским научно-исследовательским институтом Склифосовского в 2015 году. В прошлом году компания заключила 18 контрактов, самым крупным из которых стал 16-миллионный заказ на покупку смеси Клинической больницей имени Н.Э. Баумана в Москве.
Известно, что в среднем цена на пятиразовое питание пациента в медучреждениях Башкирии колеблется от 120 до 200 рублей в день. Из казны республики на полноценное питание в лечебных учреждениях ежегодно уходит до 1,5 миллиарда рублей.
«Дисо» «пожирает» в день 70 рублей из рациона больных. На сами продукты остается всего от 70 до 130 рублей. Вместо того, чтобы больной в стационарах получал высокобелковое мясо, молоко, рыбу, творог, масло, в должном объеме, он лечится, питаясь на 70-140 рублей натуральным продуктом+70 рублей в день — белковым порошком, хотя мог бы всецело использовать эти деньги на качественное питание.
Так рассказывает нам наш собеседник, знакомый с ситуацией и решивший остаться анонимным.
- Возьмем и посчитаем объем закупок «Дисо» «Нутринор» нашими лечебными учреждениями: в среднем в больницах Уфы и РБ лежит по 600 человек в каждой больнице в день, а больниц в РБ - 105. Таким образом, 63 тысячи больных находятся в больницах Башкирии ежедневно.
Теперь умножаем количество человек на 70 рублей (цена 27-ми грамм порошка в день на одного больного) — получается 4 млн 410 тысяч рублей тратится на одной только пищевой добавке. В год это 1 миллиард 496 млн 500 тысяч рублей.
«Одно дело — когда на тарелке лежит мясо, другое - порошок»
У некоторых диетологов применение лечебной биодобавки вызвало вопросы.
Против
По словам врача-диетолога Анатолия Попова, СБКС выгоден лишь с точки зрения низкой цены и биологической ценности.
- Если, например, увеличение доли белка в питании пациента нежелательно, то получится его передозировка. Насколько я знаю, смеси состоят либо из белков молока (казеина или белков сыворотки молока), либо изолянта соевого белка. А соя может влиять на гормональный фон, да и вообще не слишком желательна для лечебного питания. К тому же, подчеркиваю: СБКС — это всего лишь компонент, биодобавка. Попробуйте выжить на одних биодобавках, да еще будучи больным, - говорит он в беседе с корреспондентом Росбалта.
Некачественное ненатуральное питание, основанное на сое и ее компонентах, ничего, кроме вреда, не принесет. Ею невозможно заменить обычный продукт, — прокомментировал Анатолий Попов.
Мнения опрошенных нами диетологов о влиянии смесей на организм разнятся.
По словам медицинского психолога, специалиста по коррекции пищевого поведения Ольги Хафизовой, использование смесей в питании больных - общемировая практика. СБКС вполне могут полноценно заменить белок мяса и рыбы, - уверена специалист, однако они обладают огромной калорийностью и в некоторых случаях все же могут навредить:
- Очень полезная вещь для тех пациентов, которые, по ряду причин, не могут питаться привычной пищей (полостные операции, травмы ротовой полости, заболевания ЖКТ, восстановление после лечения и т.п.), либо нуждаются в дополнительном количестве белка (истощение, неполноценное питание, реабилитация, кормление грудью). Ослабленному организму намного проще усваивать молочный/соевый белок, чем мясной. Единственная проблема в этом случае – все больше людей страдают аллергиями на эти виды белка.
У них огромная калорийность (452кк на 100 гр), так что при неразумном употреблении этих смесей можно спровоцировать рост массы тела.
Но меня, как специалиста по коррекции пищевого поведения, больше волнует даже не калорийность смеси. Вместо того, чтобы сбалансировать свое питание, здоровые люди продолжают искать чудо-таблетки/коктейли, которыми можно заменить прием пищи.
Все-таки СБКС изначально создавались именно с целью питания пациентов медучреждений. А для тех, кто желает похудеть, это шаг к нарушению пищевого поведения. В дальнейшем может развиться страх перед обычной едой и проблемы с пищеварением (если питаться только этими смесями, то довольно трудно будет переварить обычную пищу).
В общем, всему свое место и свое время. И говорить о том, что СБКС – это плохо или хорошо не стоит. Как и костыли. Кому-то они действительно нужны, а кто-то в них не нуждается, - считает Хафизова.
За
Врач-диетолог ГАУЗ Городской клинической больницы №18 Уфы (в этой больнице активно используют смесь) Гузель Ихсанова говорит, что натуральное питание и традиции, с ним связанные, никто не отменял:
Натуральное питание никто не отменял. Тем не менее, смеси играют довольно большую роль. К примеру, взять Республиканский ожоговый центр, в котором их часто используют в пище, поскольку пациентам необходима белковая диета. Просто они (натуральное питание и смеси) идут друг другу в помощь.
Кроме того, белковые смеси, вопреки расхожему мнению, не ведут к избыточной массе тела.
При нашей больнице действует Совет по питанию, в который входят руководители нашего учреждения, которые учитывают все нюансы употребления смесей. Будьте уверены, что ничего в ущерб больным не делается.
К тому же обратите внимание — смеси широко используются в спорте, в веган-сообществах, кулинарии.
А что говорят пациенты?
Медиакорсеть провела опрос в социальных сетях Facebook и Вконтакте с целью узнать о том, как на самом деле кормят пациентов в больницах. К слову, отзывы справедливо поделились на две противоположные стороны.
- Летом с ребенком лежали в 22-й, кормили отвратительно.
Схема такая. Отдать питание в больнице на аутсорсинг и сделать его совсем несъедобным. А поскольку больные захотят есть, организовать в холле больницы торговую точку ИП, в которой торгуют более-менее похожими на еду товарами. На поддержку предприятий, которые кормят больницы и школы выделяются из бюджета деньги, и немалые. И вот это самое грустное.
Вместо того, чтобы отдать сферу тем, кто действительно умеет, большим и зарекомендовавшим себя предприятиям (а может, их просто нет?), выделяют средства недобросовестным, как выясняется на практике, поставщикам, - пишет известный медиаменеджер, журналист Рушана Ибраева.
- В 18 больнице (октябрь 2018) сами условия хорошие (в столовой чисто, уютно), но на питание больные жалуются, что не наедаются, не очень вкусно и почти всегда - капуста (я на дневном стационаре была, не положено питание - не могу оценить). Но, по-моему,медработники и не скрывают, что средств на питание выделяется немного, отсюда и проблемы. В палатах есть холодильники, в холле - микроволновка. Жить можно.
В 21 больнице лежала в июле 2017, но всего один день - было вкусно), хоть и обычная тушёная капуста с котлетой (но если каждый день капуста, соглашусь, что не очень радостно). Вот с буфетами проблема - в 18-ой, например, обычный киоск с товарами и чуть-чуть выпечки с чаем. С другой стороны, в больнице очень понравилось отношение персонала, - пишет Александра Коптелина.
- Роддом 3, апрель 2018- го. Отлично кормили! Мясо, рыба, выпечка. Разнообразно и добротные порции. Я прямо даже удивилась и потом скучала по этой еде, - говорит Рената Байгузина.
- В инфекционке в детском отделении кормили сносно. Хорошее было питание в РДКБ, Перинатальном центре. Ужасно просто - в 6 роддоме. Там особенность - салат (чаще всего свекольный) кладут в кашу сверху, видимо, для экономии тарелок,
- продолжает тему Ольга Маловица.
- Раз лежала с ребёнком в ожоговом. Питание не звезды Мишлена, конечно, но вполне сносно. А супы там вообще нямка были. Ела с удовольствием и добавку брала. Разносчицы, когда супы разливали, оставляли тележку с кастрюлями в коридоре. Не голодали мы там. Кстати, там давали все несладкое. Другие мамаши, помню, причитали, какой же это кошмар - несладкие каши. А для меня это обычное дело, - поделилась Юлия Инамора.
- Лежала в 21-й. Еда такая себе, особенно внешне. Но свежая в принципе, чисто, чтобы калории нагнать за день, насытиться. Тут макароны, рыба и свёкла. Я не знаю, почему они на плаву. Помню, плов был смешной. Это просто разваренный рис, а в нем мелкие частички мяса. А так стандартно - кисель, чай из бадьи, супы, кашки, - делится впечатлениями Лида Богатырева.
- Не так давно выписалась из 17-й больницы, лежала в отделении нейрохирургии. Питание было среднее: пюре, котлеты, шиповник, хлеб с маслом, суп с лапшой, запеканка творожная, очень жирные молочные супы. У котлет совсем не чувствовался вкус мяса, - рассказывает Влада Яковлева.
- Осенью лежала на сохранении в 21-й в гинекологии, каши норм, супы тоже, шиповник, сок давали, яблоки, а вот мясное и рыбное это ужас ужасный, полуфабрикаты ужасного качества! - Юлия Ахмерова.
- Отвратительное питание в 22-й больнице. В клинике БГМУ с питанием дела обстоят намного лучше. Каждый день почти дают яблоки и йогурт, - пишет нам Марина Яшкильдина.
- В 6-й лежали в сентябре в детском отделении. Кормят хорошо (завтрак,2-й завтрак, обед, полдник, ужин). Порции хорошие. Деткам до года дают пюрешки «Бабушкино лукошко». В декабре в инфекционке лежали. Второго завтрака нет. Порции малюсенькие, от силы пару столовых ложек... Ребенку 10 месяцев было. Ничего не дают. Только грудное вскармливание. Приходилось просить домашних приносить детское питание. Кормящим мамам альтернативу не дают. Например, дают свекольный салат некормящим. А нам - шиш с маслом. Даже кусок хлеба ребенку с боем приходилось выбивать, - сетует Фируза Гарифуллина.
Минздрав Башкирии отвечает
Редакция Медиакорсети направила запрос в ведомство для прояснения ситуации. И вот что нам ответили.
- Минздравом РФ утвержден приказ о лечебном питании, в связи с тем, что в состав компонентов для приготовления блюд диетического питания также входят смеси белковые композитные сухие, источником которого являются молочно-сывороточные белки. Организму человека потребление белков необходимо. Приобретение СБКС для лечебного питания осуществляется медицинскими организациями самостоятельно на основании установленной номенклатуры постоянно действующих диет, утвержденных на Совете по лечебному питанию с учетом контингента пациентов и профиля учреждения. СБКС используются в рационе питания во всех медицинских организациях субъектов РФ.
Закупки СКБС осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Во всех медицинских организациях устанавливается четырехразовый режим питания, а по показаниям в зависимости от контингента больных и профиля больницы (детский возраст, больные сахаром диабетом и др.) применяется 5-6-ти разовое питание, - сообщили в минздраве.
В ведомстве также рассказали о нарушениях, которые чаще всего фиксируют при проверках:
Последний пункт, на наш взгляд, особо важен, поскольку зачастую больницы вынуждены ориентироваться в первую очередь не на качество продуктов, а на их цену.
Отметим также, что на вопросы редакции о стоимости ежедневного пятиразового питания пациента, выявленных нарушениях в питании пациентов и деятельности компании «Наш Город» в минздраве нам не ответили.
Мнения
Александр Саверский, Председатель Лиги защиты пациентов РФ:
- Есть четкий приказ, регулирующий употребление смесей в лечебном питании пациентов. То, о чем вы говорите, может касаться ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В нем говорится, что лечебные учреждения обязаны в первую очередь закупать питание у тех, у кого дешевле. Все остальное — голословные обвинения и клевета.
Бывший главврач одной из уфимских больниц, проработавший в сфере здравоохранения более 20 лет и пожелавший остаться неизвестным:
- В лечебном питании медучреждений действительно очень много проблем. Финансируется эта категория зачастую по остаточному принципу. На питание в учреждениях УФСИН уходит и то больше. Первостепенные траты больниц — фонд зарплаты, медикаменты, расходные материалы, коммунальные услуги и только потом — расходы на питание.
К примеру, в Госпитале ветеранов войн в Уфе на ежедневное питание пациентов уходит около 250 рублей в день, в других ЛПУ - в разы меньше. Но ни в одном учреждении я не слышал, что кормят всегда и все время вкусно. Да и где видано, что пациентам в больницы приносят домашнюю еду? Или отказываются принимать ее вообще, предпочитая делать заказы в магазинах?
Алексей Гусев, советник управляющего делами администрации главы республики:
- Есть очень четкий список регламентированных, разрешенных продуктов. Что касается лечебного питания, в зависимости от типа диеты в меню обязаны быть различные добавки. В школьном питании, к примеру, это недопустимо. Я сторонник того, что блюда должны быть насыщенны естественными продуктами.
Медиакорсеть следит за развитием событий и просит считать данную публикацию запросом в прокуратуру республики о целесообразности выделения средств на закупку белковых смесей.