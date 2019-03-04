Расследование Медиакорсети: В Башкирии пациентов больниц кормят смесями вместо еды

К примеру, в Госпитале ветеранов войн в Уфе на ежедневное питание пациентов уходит около 250 рублей в день, в других ЛПУ - в разы меньше. Но ни в одном учреждении я не слышал, что кормят всегда и все время вкусно. Да и где видано, что пациентам в больницы приносят домашнюю еду? Или отказываются принимать ее вообще, предпочитая делать заказы в магазинах?