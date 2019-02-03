«С другой планеты»: Директора школ в Башкирии пока не в силах наладить питание детей

В рамках прошедшего в Уфе Первого форума школьного образования «Взлетай» одной из самых сложных тем для обсуждения стала организация питания детей в учебных заведениях. На фоне бодрых рассказов представителей столичного управления образования и уфимских предпринимателей о том, как отлично школьное питание организовано в большом мегаполисе, директора школ из городов и районов Башкирии рассеянно разводили руками и сетовали, что им в одиночку проблему качественного питания никак не решить. Для этого нужны, прежде всего, средства и добросовестные предприниматели, готовые вкусно и недорого кормить школьников, но, к сожалению, и того, и другого на периферии катастрофически не хватает.
«Нарисовали» благополучную статистику
По официальным данным, которые привела заместитель министра образования Башкирии Альфия Галиева, в республике в целом горячим питанием сегодня охвачены 96,2% школьников. При этом она сама тут же признала, что эти цифры явно не соответствуют действительности, объяснив такое положение дел слишком красивой статистикой, которую прислали из муниципалитетов в министерство.
Опрос родителей, организованный в соцсетях две недели назад, показал совершенно иную картину. В нем участвовали более 5800 человек, 77,26% из них – это родители школьников и 22,74% - сами учащиеся. Как оказалось, более 65% опрошенных недовольны тем, как кормят в школьных столовых. В рамках другого опроса чиновники выяснили, как именно питаются школьники. Выяснилось, что около 63% учеников питаются в столовых, более 14% покупают еду в школьном буфете, а еще более 22% предпочитают приносить продукты из дома.
С начала текущего учебного года муниципалитетам предоставили возможность самостоятельно выбирать: аутсорсинг либо услуги школьных поваров «по старинке». Из 54 районов Башкирии, по последним данным минобра Башкирии, в 43-х муниципалитетах внедрено школьное питание по аутсорсингу – то есть его осуществляют предприниматели. Шесть районов решили оставить все по-старому, там еду для учеников готовят непосредственно в школьных столовых.
- В остальных районах применяются и тот, и другой способы, - уверенно сообщила, было, замминистра, однако из зала тут же поправили, что у нее устаревшая информация. Потому что, например, в Мишкинском районе с начала 2019 года решено отказаться от аутсорсинга. В Белебее питание в дошкольных детских учреждениях с нового года также вернулось к прежней схеме работы. И вполне возможно, не только там.
Не обошлось без резонансных историй. Громче всех прогремел недавний скандал со школьным питанием в селе Аркаулово Салаватского района Башкирии. Маленькие порции, несвежие продукты и невкусные блюда настолько надоели детям и взрослым, что родительский комитет самостоятельно организовал проверку в столовой. Помимо явных проблем с качеством питания, настойчивые родители обнаружили такой серьезный недочет, как отсутствие технологической карты с указанием норм закладки продуктов в блюда.
После того, как итоги проверки были выложены родителями-активистами в соцсетях, разразился большой скандал, дошедший даже до вмешательства прокуратуры. В качестве оправдания представители компании-аутсорсера ссылались на низкие цены на школьное питание в данной школе, которые на момент проверки в среднем составляли всего 20 рублей на одного школьника, в то время как в Уфе они доходят до 55 рублей.
- События в школе села Аркаулово показали, насколько важна активная позиция родительского комитета как инструмента общественного контроля в системе организации питания в школах, - высказалась по этому поводу не так давно вице-спикер Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.
При этом она посетовала, что такие проверки родителей – это не выход, поскольку в каждой школе решать вопрос с организацией питания «в ручном режиме» нереально.
Как должно быть – опыт Уфы
Выступления представителей Управления образования Уфы и руководителя одной из столичных компаний-аутсорсеров директора школ из районов слушали, затаив дыхание.
До недавнего времени на рынке школьного питания в Уфе действовали три компании-аутсорсера, в этом учебном году к ним присоединилась еще одна фирма. К сегодняшнему положению дел система школьного питания двигалась методов проб и ошибок на протяжении 17 лет.
Меню разрабатывается аутсорсерами по согласованию с руководством школ и Роспотребнадзором, при этом используются преимущественно продукты промышленного производства, применяется витаминизация, обязательно наличие овощных салатов. Аутсорсеры стали в последние годы регулярно проводить дегустацию блюд с приглашением родителей школьников и журналистов. Кстати, такая же аппетитная выставка была представлена и на нынешнем мероприятии – от супов до выпечки и йогуртов.
По словам начальника столичного Управления образования Елены Хаффазовой, в последние годы сделана ставка на оформление пищеблоков в стиле школьных кафе. В 53-х уфимских школах из 128-и столовые выглядят сегодня именно так. Но на большее средств пока нет, потому что срок действия городской программы, в рамках которой шла такая работа, истек в 2015 году, а больше пока финансирование на эти нужды не выделялось.
При приготовлении блюд для школ учитываются особенности питания детей-аллергиков, которых год от года становится все больше.
Помимо стандартного меню, в уфимских школах сегодня дети могут на свои деньги купить выпечку или горячие блюда по выбору через буфет. Оплата школьного питания организована компаниями-аутсорсерами в подавляющем большинстве уфимских школ по специальным пластиковым карточкам, на которые родители или сами дети вносят деньги через установленные в фойе терминалы, либо родители делают это через личный кабинет в интернете.
По словам Елены Хаффазовой, на сегодня завтрак в школах Уфы стоит 55-60 рублей, обед – 75-60 рублей. Скорее всего, в скором времени цены вырастут.
- Мы внесли предложение в администрацию города, сейчас оно находится на рассмотрении у всех заместителей главы, - отметила Елена Хаффазова. – Хотим повысить стоимость питания в этом году на пять рублей. Два года мы этого не делали, но стоимость продуктов растет, так что повышение стоимости школьного питания также неизбежно.
При этом в Уфе существуют дотации для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.
Столы накрывают сотрудники компаний-аутсорсеров. Дети в уфимских школах больше в столовых не дежурят, как это было раньше.
Одной из серьезных проблем в организации школьного питания в Уфе является остывшая еда. Чтобы ее решить, аутсорсеры приобретают термотележки.
Рассказ руководителя уфимской компании-аутсорсера «Центр детского и диетического питания» Марины Асфандияровой, сопровождаемый красочным видеороликом, поверг большинство аудитории в ступор.
В этом центре, обслуживающем 24 школы Октябрьского района Уфы, оснащенном передовым оборудованием, готовят и полуфабрикаты, и готовую продукцию, которая требует только подогрева и раздачи детям. Готовится разнообразная выпечка. В молочной кухне изготавливается кисломолочная продукция, включая творог, сыры, йогурты. В меню непременно должны присутствовать овощи, фрукты и соки. Собственная испытательная лаборатория осуществляет строгий контроль за качеством продукции. Транспортный цех по отработанной четкой схеме вовремя доставляет питание в школы.
- Нужно воспитывать культуру здорового питания у детей, - уверенно заявили участники обсуждения. – Иначе какие бы мы вкусные и полезные блюда ни готовили, если родители потом в качестве поощрения ведут детей в МакДональдс, KFC и тому подобные заведения, потчующие напичканной ароматизаторами продукцией, то ребята, конечно, будут отдавать предпочтение не питанию из школьной столовой, а пицце и хот-догу, купленным в соседнем киоске.
«Словно с другой планеты» - мнения с периферии
- Я вот сейчас вас слушал, уважаемые уфимские коллеги, и у меня было ощущение, что я живу на какой-то другой планете, - взял слово после выступления столичных представителей один из директоров районных школ. И его слова поддержали аплодисментами остальные присутствовавшие в зале педагоги.
По закону ответственность за организацию питания школьников, в первую очередь, несут директора школ. И она никак не зависит от финансового положения учебного заведения или муниципалитета. Выступавшие из районов сформулировали несколько основных проблем, которые мешают им нормально организовать питание для детей.
Во-первых, в районах нет аутсорсеров, поэтому тендеры проводятся в подавляющем большинстве с участием одного поставщика, который далеко не всегда располагает достаточной материальной базой для организации нормального питания во всех местных школах, включая транспорт для доставки еды и средства для оснащения столовых в школах. Кстати, в ответ на это представители региональной власти посоветовали проводить тендеры, оформляя в техзадании к одному лоту обязательное снабжение школьным питанием всех имеющихся в городском или районном округе школ. Насколько это поможет исправить ситуацию, сказать пока сложно.
Дельный совет, который при этом дал советник управляющего делами администрации главы республики Алексей Гусев, - увеличить срок контракта от одного учебного года до трех или пяти лет. Таким образом, по его мнению, при расширении горизонтов сотрудничества аутсорсер сможет увереннее развивать свой бизнес и вкладывать в него средства. А при появлении жалоб контракт всегда можно расторгнуть.
Во-вторых, в школах, которым, как правило, не один десяток лет, столовые представляют собой не очень просторные помещения. Это значит, что нормально покушать в них дети во время большой перемены не всегда успевают, а еда второпях, конечно, наносит растущему организму вред. Разносить питание по классам – компот и выпечку, например, как это было раньше, теперь запрещает СанПиН. Да и оснащение столовых нередко оставляет желать лучшего. А если аутсорсер берется за их переоснащение, то он, как правило, потом выставляет счет централизованной бухгалтерии районо, тем самым покушаясь на и без того скромный районный бюджет.
В-третьих, стоимость питания в каждом районе установлена своя. Зачастую оптимизировать ее директора школ стараются за счет овощей, выращенных на пришкольных участках. И все равно на полноценное питание детей денег не хватает, так что рыба, мясо или молочная продукция в школьных столовых, к сожалению, часто является непозволительной роскошью. Их недостаток компенсируют макаронными изделиями, дешевыми крупами, овощным рагу и компотами из сухофруктов.
Во времена Советского Союза школьное питание было обязательным и стоило повсюду около 35 копеек. Сегодня в целом по Башкирии цены за обеды в школах крупных городов и сельских учебных заведениях существенно отличаются. Так, в Хайбуллинском районе республики в сельских школах обед стоит в среднем 23 рубля, в райцентре — 30 рублей, в Туймазинском районе - 35 и 65 рублей, соответственно, в Белокатайском — от 19 рублей на селе до 45 рублей в райцентре, в Кармаскалинском — 25 и 30 рублей и т.д.
В-четвертых, доходы семей в деревнях совсем невелики, а детей в таких семьях как раз-таки бывает много.
- Вот у нас есть одна семья, в которой трое школьников. Родители так и сказали, что не могут за каждого платить по 900 рублей в месяц. И они решили оплачивать питание только младшего ребенка, а старшим дают с собой бутерброды или другую еду из дома, - рассказал представитель одного из районов. – Но если учесть, что многие дети учатся в отдаленных от дома селах, то они уезжают из дома в 7 часов утра, а возвращаются в четыре часа дня, при одноразовом питании они полдня ходят в школе голодные.
Помимо этого, питание детей, которых кормят по дотациям или на деньги родителей, очень часто настолько сильно отличается, что дети, которым оплачивают питание за счет дотаций, начинают чувствовать себя ущербными.
Многие посетовали на то, что в школах отменили дотации. Хотя бы 10 рублей в сельских учебных заведениях хватило бы на то, чтобы дети могли подкрепиться во второй половине дня чаем и булочкой. Законодатели, отменившие дотации, наверняка, при этом ориентировались на интересы школьников в больших городах, где дети, избалованные фаст-фудом, игнорируют дополнительное питание по дотациям. Но для сельчан оно было очень важным подспорьем! Выслушав директоров районных школ, представители Общественной палаты и администрации главы Башкирии решили вернуться к обсуждению данного вопроса в самое ближайшее время.
Справедливости ради, нужно сказать, что от модераторов обсуждения в ответ прозвучали дельные советы. Но многие вопросы пока так и остались без ответов. Их записали в категорию проблем, требующих мозгового штурма.
После жаркой дискуссии директора школ посоветовали организаторам встречи собрать компании-операторов школьного питания со всей республики и познакомить с опытом работы их уфимских коллег, чтобы расширить их «горизонты» как в переносном, так и в прямом смысле.
Кстати, депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев, присутствовавший на дискуссии, по итогам обсуждения пообещал в Москве обратиться к руководству партии «Единая Россия» с предложением организовать партийный проект, посвященный улучшению школьного питания.
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Только цифры
Весьма любопытную информацию по теме школьного питания удалось почерпнуть в базе данных СПАРК-Интерфакс.
Так, в Уфе в 2009 году был создан МУП «Центр детского и школьного питания» (ЦДШП), Центр обслуживает 54 общеобразовательных учреждений и 97 дошкольных учреждений в южной части города, сообщается на официальном сайте.
Динамика объема поставок продуктов питания МУП «ЦДШП» в школы, детсады и спортивные учреждения, по данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года неуклонно падает. Так в 2014 году предприятием было заключено контрактов на поставку на сумму более 416 млн руб, в 2015 – более 82,4 млн руб, в 2016 - почти на 10, 5 млн руб, в 2017 – почти на 5 млн руб, в 2018 - около 4,7 млн руб.
В свою очередь Центр детского и школьного питания закупал для осуществления своей деятельности продукты питания у целого ряда поставщиков. И тут динамика складывается противоположная, если в 2014 году МУП «ЦДШП» закупил различных продуктов на сумму около 70 млн руб, то в 2018 – уже на сумму более 505,6 млн руб.
Один из крупнейших поставщиков МУП «ЦДШП» является ООО «Сити-Опт», единственный владелец - Айрат Нигматуллин. В 2017 году он заключил контрактов с муниципальным предприятием на сумму 14 млн руб, а в 2018 – больше 23,6 млн руб. В прошлом году «Сити-Опт» поставлял соки и нектары, сливочное масло и сыр.
Постоянным партнером МУП «ЦДШП» является поставщик мяса и мясных продуктов ООО «Белая птица», совладельцы (по 50%) – Габдельфарит Зайнетдинов и Юлий Элькинд. За 5 лет (2014-2018 годы) эта компания заключила контрактов с МУП «ЦДШП» на сумму почти 22,9 млн руб.
В 2017 году ООО «Региональная мясная компания» поставила Центру детского и школьного питания мяса и мясных продуктов на сумму почти 29,6 млн руб, компания принадлежала Валерию Захарову, а сейчас находится в стадии ликвидации. Валерий Захаров стал владельцем другой фирмы – ООО «ТД Мясной двор» и в том же 2017 году заключил контракт с МУП «ЦДШП» на 3,48 млн руб.
Соль, сахар, кисель, крупы и макаронные изделия на сумму 12,5 млн руб в прошлом году МУП «ЦДШП» получал от ООО «ТПП Константа», владелец – Лариса Ахмерова. Фирма также поставляет продукты в различные больницы региона, общая сумма контрактов в прошлом году – более 26 млн руб.
ИП Насыров (владелец – Радик Насыров) поставил в 2018 году для МУП «ЦДШП» мытых овощей на сумму 7,7 млн руб.
Радик Насыров является также владельцем ООО «ТК Система», стабильным партнером на этом рынке. За 2014-2018 год эта фирма заключила контрактов с МУП «ЦДШП» на сумму почти 26 млн руб. ООО «ТК Система» в прошлом году поставил горбуши мороженой, рыбных консервов, соков и нектаров, томатную пасту, повидло, консервированные огурцы и горошек на общую сумму 7,43 млн руб.
Тем временем
Башкирия вошла в ТОП-10 проблемных регионов в сфере организации социального питания. Наш регион оказался на восьмом месте в этом непрестижном рейтинге. По итогам социологического исследования, проведенного ОНФ, выяснилось, что Башкирия находится на восьмом месте в ТОП-10 регионов с наиболее серьезными проблемами в организации питания в социальных учреждениях (школах, детсадах, больницах, интернатах и т.д.). Как выяснилось, в среднем по России каждый третий участник проведенного опроса недоволен качеством услуг питания в больницах, школах и детских садах.
Непосредственно в Башкирии отрицательные отзывы об этой сфере дали 44,6% из 48 тысяч опрошенных человек. При этом Башкирия уступила в этом рейтинге Оренбургской области и Дагестану (у обоих регионов по 52,3%) и Ульяновской области (52%). Меньше всего недовольных качеством социального питания оказалось в Калужской (8%), Вологодской (9%) областях, а также в Чувашии и Астраханской области (по 9,3%).