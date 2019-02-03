«С другой планеты»: Директора школ в Башкирии пока не в силах наладить питание детей

Во-вторых, в школах, которым, как правило, не один десяток лет, столовые представляют собой не очень просторные помещения. Это значит, что нормально покушать в них дети во время большой перемены не всегда успевают, а еда второпях, конечно, наносит растущему организму вред. Разносить питание по классам – компот и выпечку, например, как это было раньше, теперь запрещает СанПиН. Да и оснащение столовых нередко оставляет желать лучшего. А если аутсорсер берется за их переоснащение, то он, как правило, потом выставляет счет централизованной бухгалтерии районо, тем самым покушаясь на и без того скромный районный бюджет.