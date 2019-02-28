Помощник главного тренера ФК «Уфа» рассказал, какой футбол любит Кириченко

Михаилу Куприянову 45 лет, с 1989 года начал профессиональную карьеру футболиста, играл защитником в таких клубах, как «Динамо» (Махачкала) (там стал капитаном клуба), СКА, «Ростсельмаш», ЦСКА (стал финалистом Кубка России), «Анжи» (Махачкала), «Спартак» (Москва) (где стал чемпионом России), «Факел» 9Воронеж).