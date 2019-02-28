Помощник главного тренера ФК «Уфа» рассказал, какой футбол любит Кириченко

Помощник главного тренера ФК «Уфа» Михаил Куприянов ответил на вопросы журналистов в связи с началом весенней части чемпионата России по футболу.
По словам Михаила Куприянова, он знаком с Дмитрием Кириченко лет двадцать, а сам Кириченко любит футбол «комбинационный, тот футбол, который приносит результат».
- Коллектив хороший, здоровый, попал в хорошую семью, - отозвался Михаил Куприянов об атмосфере в уфимском клубе.
Михаилу Куприянову 45 лет, с 1989 года начал профессиональную карьеру футболиста, играл защитником в таких клубах, как «Динамо» (Махачкала) (там стал капитаном клуба), СКА, «Ростсельмаш», ЦСКА (стал финалистом Кубка России), «Анжи» (Махачкала), «Спартак» (Москва) (где стал чемпионом России), «Факел» 9Воронеж).
Тренерскую карьеру начал в 2010 году, тренировал такие клубы, как МИТОС, «Донэнерго», СКА (Ростов-на-Дону).
Ближайший матч ФК «Уфа» проведет с московским «Динамо» 3 марта в 13.30 на стадионе «Нефтяник». Генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил, что в случае неудачного результата клуб вернет болельщикам билеты и подарит им билет на следующий домашний матч.