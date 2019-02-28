Глава Росприроднадзора: То, что происходит в Сибае, нас не устраивает

- Ситуация в Сибае сложная, и я понимаю людей, которые здесь живут. Росприроднадзор и Ростехнадзор, насколько мне известно, проводят на данном объекте проверочные мероприятия и то, что происходит в городе, нас не устраивает, - отметила Светлана Радионова. - В ближайшее время мы проанализируем, где еще в России находятся такие объекты и выработаем рекомендации для собственников, в которых будет указано, что необходимо предпринимать, во избежание подобных случаев.