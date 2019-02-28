Глава Росприроднадзора: То, что происходит в Сибае, нас не устраивает

Вчера, 27 февраля, Светлана Радионова побывала на Сибайском карьере и провела совещание по вопросу экологической обстановки в Сибае, связанной с окислением медноколчеданных руд, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора.
В совещании приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, глава администрации Сибая Рустем Афзалов, генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицин, представители прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, и другие заинтересованные лица.
- Ситуация в Сибае сложная, и я понимаю людей, которые здесь живут. Росприроднадзор и Ростехнадзор, насколько мне известно, проводят на данном объекте проверочные мероприятия и то, что происходит в городе, нас не устраивает, - отметила Светлана Радионова. - В ближайшее время мы проанализируем, где еще в России находятся такие объекты и выработаем рекомендации для собственников, в которых будет указано, что необходимо предпринимать, во избежание подобных случаев.
По словам главы Росприроднадзора, то, что происходит в Сибае для ведомства не новость, ситуация недавно обсуждалась у министра природных ресурсов.
- Мы понимаем, что необходимо вести диалог как с компанией, так и с администрацией, - сообщила Светлана Радионова. - Сейчас Уральская горно-металлургическая компания совместно с научными институтами разработали план нормализации ситуации и уже приступили к его реализации. Продолжаются работы по постепенному подтоплению подземных горных выработок.
- Очень надеюсь, что качество воздуха заметно улучшится к 26 марта, как нам обещают представители компании, - отметила глава Росприроднадзора.
Судя по всему, Росприроднадзор взял ситуацию в Сибае под особый контроль и будет внимательно следить за происходящим в городе. Сейчас госинспекторы территориального управления Росприроднадзора находятся на месте с лабораторией филиала ЦЛАТИ по ПФО ЦЛАТИ по РБ для мониторинга состояния воздуха в санитарно-защитной зоне Сибайского подземного рудника.
При проверке Росприроднадзором деятельности Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» было выявлено, что мониторинг геологической среды и состояния атмосферного воздуха осуществлялся предприятием в недостаточном объеме и с ненадлежащим качеством.
По результатам проверки выданы предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства, ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности.
Справка. Сибайский карьер находится в границах горного отвода и имеет 2 км в диаметре и около 500 м глубиной. Добыча руды открытым способом и хозяйственная деятельность не ведется в карьере с 2003 года. Согласно проекту разработки месторождения, ликвидационные и рекультивационные работы предусматриваются после полной отработки месторождения в 2030 году.
В ноябре 2018 года самопроизвольно возникшие процессы самоокисления серосодержащих медно-цинковых руд на северном и южном борту Сибайского карьера привели к неконтролируемому выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух (диоксид серы, сероводород) и возникновению смога в жилой зоне города. Ситуация усугубляется при неблагоприятных метеоусловиях. По информации Учалинского ГОК, в ноябре прошлого года был разработан проект ликвидации возгорания методом засыпки глино-породной смеси с борта карьера путем направления селевого потока.
С 7 декабря начата прокладка трубопровода для подачи заиловочной смеси по северному борту карьера. С 14 января 2019 года количество работающей техники и подаваемой смеси было увеличено в два раза. Тем не менее принимаемые меры не привели к ожидаемому эффекту.
В связи с этим, а также сложной обстановкой в Сибае в связи с загрязнением воздуха, Учалинский ГОК принял решение о частичном подтоплении карьера до уровня участков самоокисления. К подтоплению приступили 8 февраля 2019 года.
С 13 декабря в Сибае проводится ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха силами передвижной экологической лаборатории качества атмосферного воздуха Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Управление государственного аналитического контроля» (ГБУ РБ УГАК) МПР РБ, лабораторией ФБУЗ Роспотребнадзора, передвижной лабораторией ГБУ РБ СОМГЗ. С января 2019 года этот мониторинг проводится 6 раз в сутки.