Командировки врачей из Уфы в Сибай будут продолжены

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая от горожан поступила просьба продлить срок работы уфимских врачей в городе. И руководитель региона пошел на встречу этой просьбе.
Таким образом уфимских врачей в Сибае задержат до 15 марта.
- А если понадобится, то и дольше, - отметил Радий Хабиров.
Жители Сибая пожаловались на встрече на ухудшение самочувствия, а также на то что подолгу не могут попасть на прием к нудным врачам.
Кстати, ранее предполагалось, что уфимские узкие специалисты медицинского профиля пробудут в Сибае до 1 марта.