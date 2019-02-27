mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Командировки врачей из Уфы в Сибай будут продолжены

27 февраля 2019, 13:15
Фото: Скриншот с видео. / Башинформ
Об этом горожане попросили врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая от горожан поступила просьба продлить срок работы уфимских врачей в городе. И руководитель региона пошел на встречу этой просьбе.

Таким образом уфимских врачей в Сибае задержат до 15 марта.

- А если понадобится, то и дольше, - отметил Радий Хабиров.

Жители Сибая пожаловались на встрече на ухудшение самочувствия, а также на то что подолгу не могут попасть на прием к нудным врачам.

Кстати, ранее предполагалось, что уфимские узкие специалисты медицинского профиля пробудут в Сибае до 1 марта.

Напомним, Медиакорсеть вела трансляцию данной встречи на сайте.

Материалы по теме
Жители Сибая рассказали на видео, как переносят смогСмог в Сибае: Радий Хабиров и Андрей Козицын встретились с горожанами
#Новости#Смог#Смог в Сибае#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48