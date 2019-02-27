Смог в Сибае: Радий Хабиров и Андрей Козицын встретились с горожанами

Тема обсуждения - экологическая ситуация в Сибае. Прямую трансляцию встречи ведет агентство "Башинформ".
14.09 Вначале перед жителями Сибая выступил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он попросил собравшихся не давать волю эмоциям, а спокойно разобраться в ситуации. И передал слово гендиректору УГМК-Холдинг Андрею Козицыну.
14.10 Андрей Козицын пересказал историю возникновения смога в Сибае:
- 15 ноября 2018 года возникла окислительная реакция и началось горение серы в части карьера, когда закончилась его эксплуатация в 2003 году. Работал тогда Сибайский медносерный комбинат. Он был остановлен.
Загорелась сера на отметке минус 400 метров, два очага – южный и северный. Создали комиссию по Сибайскому филиалу УГОКа. Борта карьера обрушены. Нашли технические решения – как сделать так, чтобы не нарастала окислительная реакция. Это подача заиловочной смеси и воды. Смесь подают два трубопровода диаметром 400 м и 1,2 тыс м длиной.
Это был первый этап. Второй – привлечены три проектные организации, с целью предложить меры, как локализовать очаг. Разработан проект, согласован с Ростехнадзором. Под карьером идут штольни. Там добывается руда. Они перекрыты железобетонными перемычками. Это одна треть шахты.
Мы перестали откачивать воду. Вода стала подниматься. Водоприток 9-10 тыс кубометров в сутки, вода дошла до мест горения серы. Сверху мы засыпаем пустой породой, чтобы ограничить доступ кислорода.
Сегодня 1 млн кубов породы засыпали. Глубина карьера - 585 метров, 382 тысячи кубометров воды необходимо. Должен заполниться низ карьера.
В течение двух месяцев будем мониторить, окислительный процесс должен остановиться. Потом будет осушать, откачивать воду и сверху закрывать глиняными замками, чтобы не было доступа кислорода.
14. 20 Представитель группы ВКонтакте «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров выступил с целой презентацией своего видения ситуации:
- С 12 декабря 2018 года мы слышим оправдания от УГМК. С этой позицией мы категорически не согласны, в 2008 году в Сибайском филиале УГОК принято решение об использовании выемки части прибортовых запасов. Руды медные.
При отработке руд допускается закладка выработанного пространства либо профилактическое заиливание. В связи с невысоким содержанием полезных ископаемых способ закладки оказался нерентабельным. И выбрали с обрушением без заиливания. Но потом и от заиливания тоже отказались.
Камеры оказались незаложенными рядом с бортами карьеров, которые начали разрушаться.
В 2017 году после того, как погибли двое взрывников, Ростехнадзор установил, что нет технического контроля за развитием окислительных процессов. На совещании 29 января 2019 директор УГМК по производству Григорий Рудой признал, что УГОК перейдет на работы с закладкой, чтобы не допустить доступ кислорода.
Сейчас с последствиями окисления борятся только за бюджетный счет. А что сделал УГМК для борьбы с последствиями? Подомовой обход населения и раздали памятки населению, как действовать при выбросах диоксида серы.
УГМК входит в 30 крупнейших компаний по объему выручки. В Сибае уже нет сделок по купле-продаже недвижимости. А жители прикарьерных поселков оказались в заложниках ситуации, они не могут продать свое жилье. Ущерб городу должен быть компенсирован.
На этих словах раздались аплодисменты.
Какую сумму предприятие выплатит городу в качестве компенсации ущерба?
14.34 Андрей Козицын парирует выступление активиста:
- Белые каски – вам хорошо подходит. Почему-то вы забыли, что любое действие предприятия не может быть без согласующего документа Ростехнадзора. Все, что делается УГМК, контролируется и мониторится.
Взрывы- это опытная работа института "Уралмеханобр". Сибайский филиал УГОК добычей в карьере не занимался.
Мы имеем отношение к карьеру – он находится в составе горного отвода, по которому мы работаем.
Объем реализации УГМК - 400 млрд руб, это некорректно сравнивать с бюджетом Сибая. Вы сказали, что все деньги тратит республика. Но ни одной копейки на ликвидацию аварии в части работы на карьере республика не потратила. Не надо передергивать. Карьер стоял с 2003 года. Медносерный комбинат обанкротился. Чтобы компенсировать, надо установить вред здоровью.
14.40 Эдуард Кадыров задает вопрос:
- Чтобы компенсировать, надо установить вред здоровью. 20 марта – четвертый срок решения проблемы. Когда последний срок? Вы готовы гарантировать, что срок этот будет соблюден и готовы ли как-то финансово это подтвердить?
Андрей Козицын отвечает:
- Ситуация был недооценена. Мои подчиненные ошибались. 10 тысяч кубов в сутки подаем. Нужно 382 тысячи кубов. Сегодня заполнилось ???
Из ответа Козицына становится понятно, что гарантировать срок окончания работ по подтоплению карьера именно 20 марта он не может.
Тут в разговор вступает женщина:
- Карьер затопить – доли секунды. Стоит только не откачивать воду, он затопится. Там работает шахта. Вчера было больше 20 превышения ПДК. Когда это прекратится? Мы хотим жить. Земля наша. А мы помираем в этом городе. Чем мы дышать будем? Когда мы будем жить нормально? Если нет такой возможности, переселяйте город. Как в Казахстане Астану построили в чистом поле, постройте новый город.
Земля большая, вы ее загадили. Вы не приезжали, не было возможности на нас потратить силы и время. Нам не нужны ваши деньги, нам нужен чистый воздух.
Андрей Козицын напомнил, что 15 лет назад УГМК просили запустить в Сибае предприятие:
- Башкирский медносерный комбинат закрылся в августе 2003 года. Обанкротившееся предприятие попросили взять на баланс УГМК. Были долги, все просили президента, чтобы дал работу, запустил ГОК.
Он отметил, что решение о подтоплении шахты было принято после вмешательства Радия Хабирова.
- Если структуры мне скажут, что нужно остановить шахту, шахта будет остановлена. Сейчас работы ведутся, мы все вместе надеемся, что наши действия будут эффективными. Если будут основания, что задымление происходит из-за работающей шахты, шахта немедленно встанет.
Был задан вопрос, почему рекультивация карьера предусмотрена только в 2030 году. Андрей Козицын прокомментировал, что все работы проводятся согласно проекту.
Далее слова взяла жительница Сибая, которая заявила, что воздух в городе нормальный, она никуда уезжать не собирается, но ей бы хотелось, чтобы в городе была городская баня для пенсионеров. На ее пожелание не ответили. Радий Хабиров попросил передать микрофон другим желающим.
Однако ее поддержала другая горожанка, спросившая, не хочет ли УГМК построить в Сибае пульмонологический центр. На это Андрей Козицын уклончиво ответил, что с 2004 года предприятие вложило 11 млрд руб. в основные производственные фонды. "Есть соглашение с администрацией Сибая, есть обязательства по социальному партнерству".
14.50 Здесь в разговор вмешался Радий Хабиров, который заявил, что УГМК-холдинг выделит Сибаю в текущем году 200 млн рублей. Сумма будет выплачена сверх социальных обязательств предприятия. Хабиров предложил сибайцам решить самим, на какие цели будут потрачены деньги.
- Это не затрагивает социальных обязательств, которые есть у УГМК. Но мы договорились, что холдинг выделит 200 млн руб. городу в этом году. Капремонт сделать в стадионе. Это не некое "откупывание", это нормальный процесс. Сами решите, куда направить деньги.
14.54 Депутат горсовета Тюрин задал вопрос об экологии в целом:
- Нас теперь волнует не только воздух, но и земля, и водные ресурсы. Наша река Карагайлы протекает рядом с карьером Камаган. Оттуда стоки, видимо, в реку попадают - и далее до Каспийского моря. Есть у вас комплексная программа по экологии?
Андрей Козицын недоумевает:
- У нас есть целый том в проекте, посвященный экологии, и мы его соблюдаем. Шахтные воды нейтрализуем. Если в Камагане есть кислые воды, мы разберемся.
Радий Хабиров тут же дает поручение министру экологии Мирхайдарову, чтобы провели проверку по Камагану и реке Карагайлы.
14.58 Один житель Сибая спрашивает, готов ли УГМК выплатить ему компенсацию для переезда в другой город. Андрей Козицын говорит, что все будет решаться в суде. Если суд примет такое решение, то холдинг выполнит решение суда.
15.02 Женщина говорит, что ей сложно доказать в суде связь заболевания в ее семье с отравлением диоксидом серы:
- С 26 декабря болеем, почти два месяца. Диагноз не ставят. Лечат супрастином и антибиотиками. Вчера была в больнице, она переполнена - там карантин по ОРВИ. Но ОРВИ так не лечится. Как мне доказать в суде, что мы болеем из-за выбросов?
Радий Хабиров предлагает женщине поехать в Уфе на обследование в РДКБ, там поставят правильный диагноз.
15.11 Пожилой мужчина говорит:
- Нас тут 63 тысячи человек. Нам нужно решение на всех, а не по отдельности, кого-то в Уфу, кого-то в Крым.Я на Пушкина работаю, выбросы по ночам, замеров нет. Надо переселять весь город.
Радий Хабиров решает, что группа уфимских врачей 1 марта из Сибая не уедет, она останется до 15 марта.
- Дальше я приму решение, - говорит он.
15.15 Жительница Сибая говорит:
- 17 февраля выходила на замер. У меня нет претензии к лаборантам. Корректируется все в штабе. При мне намерили с превышением в 14 раз. Но потом выставили 3,8 превышение ПДК.
Внучка шестилетняя у меня, вызывали скорую помощь. Резко из носа кровь пошла. Такого никогда не было. Приехала врач и сказала: "Ну мы все этим воздухом дышим". Она говорит: "Мы всем ОРВИ ставим".
Мы в Магнитогорске сняли квартиру и отправили ее туда.
Радий Хабиров на это выступление отреагировал так, он поручил организовать работу более эффективно и пообещал не скрывать результаты замеров.
- По медицине - видимо, это непорядочный врач был. Я с врачами поговорю. Я буду разбираться, - говорит Радий Хабиров.
Жительница Сибая удивляется:
- Был встреча в школе №8 Сибая, нам сказали токсикологи, что ПДК, при котором человек может выжить – тысяча. Как это возможно?
Радий Хабиров, вспоминая прежние выступления, говорит:
- На данный момент, если вы не верите, выезжайте в минздрав и поднимайте всю статистику. Количество обратившихся за медицинской помощью в Сибае на 20% меньше, чем в прошлом году. Давайте оперировать достоверной информацией.
Молодой мужчина спросил про перспективы для комбината:
- Есть ли перспективы для разработки? Если нет, я сам уеду в другой город, в котором есть работа.
Андрей Козицын отвечает:
- Если главой региона будет принято решение о закрытии шахты, мы ее закроем. Но тогда мы все вместе будем решать, где мы будем работать. Мы решим, чем люди будут заниматься.
Жительница поселка Туяляс говорит:
- Поселок вымирает. Здания разбираются. Дорог нет.
Радий Хабиров реагирует:
- Ринат Рашитович! Когда я обращаюсь к вам, надо вставать! Возьмите адрес, выезжайте.
Жительница Сибая вновь задает вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у местного предприятия и рудная база.
Андрей Козицын добавляет к прежнему ответу:
- В рамках добычи на Сибайском ГОКе гарантирована работа до 2030 года. Мы ведем активный поиск, что можно вовлечь в переработку. Есть обогатительная фабрика, мы привлекаем все возможные ресурсы, чтобы она работала.
15.20 Становится ясно, что на следующей неделе в Сибай приедет вице-премьер по строительству. Он осмотрит дома, в том числе расположенные возле карьера, возможно, будет принято решение о разработке программы по переселению жителей из них. Но сейчас об этом трудно говорить.
15.25 Житель Сибая обратился к Радию Хабирову с предложением, как не допустить в будущем такой ситуации и попросил передать врио главы листок с техническим предложением.
Радий Хабиров ответил, что в технических вопросах он не очень понимает и указал на Козицына – вот, мол, у нас сидит и финансирование, и техническое решение.
Жительница Сибая предлагает ввести талоны всему населению Сибая на молоко и соки:
- Андрей Козицын – вам будет незатратно быть спонсором для нашего Сибая. Дети уехали в санатории, а пенсионеры остались здесь. Сделайте, пожалуйста, доброе дело. Мы помнить будем, что вы есть у нас.
Андрей Козицын не готов к такому повороту в разговоре:
- Я не спонсор, я не приехал тут деньги раздавать. Приехал ликвидировать аварию на предприятии. В феврале мы потратили 91 млн рублей, в марте - 134 млн. Это наши прямые затраты, убытки Сибайского ГОКа. Потом будет отдельная история с восстановлением шахты. Про молоко – я не спонсор.
Тут вступает в разговор Радий Хабиров:
- Вы подняли правильную тему. Есть люди, которым кружка молока нужна. И поручил Ринату Рашитовичу вместе с социальным блоком подумать, какие меры поддержки может предложить правительство.
Житель Сибая Нурали Усматов впрямую спросил:
- Сколько выявлено больных с отравлением диоксидом серы?
Врач отвечает, что диагноз ставится на основании клинических проявлений. И утверждает, что патологических процессов, развившихся в организме человека в результате воздействия диоксида серы не зафиксировано.
- В Сибае стационарной химико-токсикологической лаборатории нет, добавляет она.
Радий Хабиров поручает еще раз прислать в Сибай передвижную токсикологическую лабораторию.
16.00 Радий Хабиров сообщил, что следующая встреча с населением состоится в промежутке между 20 и 25 марта. И пригласил Андрея Козицына принять в ней участие:
- Это будет своего рода подведение итогов вашей работы.
В ходе общения выяснялись любопытные факты. Так женщина, мать ребенка с редким диагнозом "Болезнь Ангельмана", четыре года ждала очереди на земельный участок. И дождалась - как нарочно рядом с карьером, где воздух загрязняется часто. Причем ее попросили подписать договор задним числом (29.12.2018). Как оказалось, участки были нарезаны давно, всего их около 1500.
Другой сибаец заявил, что написал заявление в полицию о приобщению к делу о загрязнении , и теперь он не может получить путевки в санаторий, говорят, мол, забери заявление - тогда будет путевка.
По этим и другим вопросам решено разобраться отдельно.
В заключение был задан вопрос, почему зарплата у шахтеров УГОКа низкая. Радий Хабиров переадресовал этот вопрос Андрею Козицыну. Андрей Козицын ответил, что средняя зарплата по ГОКу – 40 тысяч рублей без премии. У шахтеров зарплата выше. В этом году средняя зарплата - 43 тысячи рублей. У шахтеров - 50 и более тысяч в зависимости от выработки.
Радий Хабиров поблагодарил жителей Сибая за терпение и заверил, что свою часть работы правительство выполнит.