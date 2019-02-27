Смог в Сибае: Радий Хабиров и Андрей Козицын встретились с горожанами

- Карьер затопить – доли секунды. Стоит только не откачивать воду, он затопится. Там работает шахта. Вчера было больше 20 превышения ПДК. Когда это прекратится? Мы хотим жить. Земля наша. А мы помираем в этом городе. Чем мы дышать будем? Когда мы будем жить нормально? Если нет такой возможности, переселяйте город. Как в Казахстане Астану построили в чистом поле, постройте новый город.