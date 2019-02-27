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Новая встреча Хабирова и Козицына с жителями Сибая состоится через месяц

27 февраля 2019, 13:13
Фото: Скриншот с видео. / Башинформ.
Об этом заявил сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня, 27 февраля, в заключение встречи врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением города руководитель региона сообщил, что следующая такая же встреча с сибайцами с участие его лично и главы УГМК состоится чрез месяц, в конце марта.

По словам Радия Хабирова, встреча состоится в период с 20 по 25 марта. Она будет приурочена к официально обозначенному сроку окончания работ по подтоплению карьера – к 20 марта.

Радий Хабиров понадеялся, что к тому времени ситуация в городе значительно улучшится. При этом, по его словам, горожане, которые не смогли сегодня задать свои вопросы, получат возможность сделать это в следующий раз.

Напомним, Медиакорсеть вела трансляцию данной встречи на сайте.

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