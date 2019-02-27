Отраслевое сообщество: крабовые аукционы могут подорвать рыбную отрасль

Нет ни одной рыболовной компании в Приморском крае, которая бы занималась только лишь крабом, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он объяснил, что нет смысла в том, чтобы заниматься строительством судов одновременно с иными видами промысла. В 2017 году госбюджет пополнился более, чем на 23 млрд рублей благодаря тому что компании потратились на крабовые аукционы в 2017 году.