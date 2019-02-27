Отраслевое сообщество: крабовые аукционы могут подорвать рыбную отрасль

Франк старается использовать административные рычаги влияния для того, чтобы отменить исторически сложившийся способ квотирования, лежащий в основе рыбного хозяйства России. Эксперты называют рыболовные аукционы основной причиной того кризиса, который поразил эту сферу деятельность в начале 21 века. Об этом 26 февраля сообщило информационное агентство «Би-порт».
Одной из угроз, которые содержит в себе аукционное квотирование в рыбной ловле, считают появление необходимости для участников рынка сокращать инвестиционные программы. Они будут вынуждены делать это в поисках средств для приобретения долей квот в ходе аукционов. Другие компании будут разорены полностью, а это повлечет и многочисленные сокращения рабочих мест во всей отрасли.
Нет ни одной рыболовной компании в Приморском крае, которая бы занималась только лишь крабом, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он объяснил, что нет смысла в том, чтобы заниматься строительством судов одновременно с иными видами промысла. В 2017 году госбюджет пополнился более, чем на 23 млрд рублей благодаря тому что компании потратились на крабовые аукционы в 2017 году.
Некоторое время назад, Федеральная Антимонопольная Служба России призвала отказаться от увеличения сборов за использование купленных на аукционах водных биоресурсов. В ведомстве связали это с тем, что такая мера пойдет на руку только большим компаниям.
Франк и еще один совладелец “Русской рыбопромышленной компании” Максим Воробьев, в 2014 году фигурировали в неоднозначной истории с продажей в Южную Корею отечественного краба-стригуна. Кроме того, к компании возникают вопросы в плане освоения своих квот на вылов краба.
Государственная Дума России рассмотрит спорный проект закона “о крабовых аукционах” уже во время весенней сессии. Со словами руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова о том, что аукционы полезны для всех субъектов рынка, многие из этих самых субъектов не согласны и не верят заявлениям чиновника. Известно и о том, что разработку проекта закона специально скрывали от общественности и отраслевого сообщества.