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Депутаты Ишимбайского района Башкирии приняли отставку главы района Марата Гайсина

27 февраля 2019, 09:11
Фото: voshod-news.ru
Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен его первый заместитель Азамат Абдрахманов.

Вчера, 26 февраля, на заседании Совета муниципального района депутаты приняли отставку главы администрации Марата Гайсина. Его обязанности, как и ожидалось, временно возложены на первого заместителя Азамата Абдрахманова.

На заседании Совета Марат Гайсин подвел итоги социально-экономического развития района за 2018 год. После этого местные парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации по заявлению самого Гайсина.

Напоследок Гайсин получил почетные грамоты из рук начальника управления по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации главы РБ Григория Букреева, а также от депутата Госсобрания РБ Амира Ишемгулова.

Конкурс на замещение должности руководителя администрации Ишимбайского района состоится 25 марта.

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