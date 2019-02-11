В Уфе отметят 30-летие вывода Советских войск из Афганистана

12 февраля в Конгресс-холле «Торатау» пройдет праздничное мероприятие «Живая память», в котором примут участие более 700 человек - тех, кто принимал участие в боевых действиях, их родственники, члены общественно-патриотических организаций, кадеты и юнармейцы.