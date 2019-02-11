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В Уфе отметят 30-летие вывода Советских войск из Афганистана

11 февраля 2019, 06:08
Фото: Mkset.ru
К памятной дате 15 февраля в Уфе и городах республики пройдут целый ряд мероприятий.

Во всех образовательных учреждениях пройдут классные часы «Дорогами Афганистана», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Память сильнее времени», конкурсы рисунков и стенгазет, краеведческие викторины, открытые уроки и другие мероприятия, посвященные знаменательной дате.

В классных часах примут участие ветераны боевых действий.

12 февраля в Конгресс-холле «Торатау» пройдет праздничное мероприятие «Живая память», в котором примут участие более 700 человек - тех, кто принимал участие в боевых действиях, их родственники, члены общественно-патриотических организаций, кадеты и юнармейцы.

15 февраля ко годовщине 30-летия вывода Советских войск у мемориала «Скорбящая мать» пройдет торжественная церемония возложения цветов.

В Афганистане воинский долг выполняли более 10 тысяч воинов из нашей республики. По официальным данным, 343 человека погибли, вернулись с ранениями более 2 500 земляков, 6 пропали без вести.

В конце 2018 года в республике проживало 8 423 воина-афганцев. 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза, более 200 тысяч земляков награждены орденами и медалями.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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