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И вновь о смоге: в Сибае в очередной раз превышено содержание диоксида серы

7 февраля 2019, 05:59
Фото: magcity174.ru
Превышение до трех раз зафиксировано на трех улицах города.

Согласно опубликованному отчету в группе Сибай. Дыши, на территории города на 8 утра наблюдается превышения ПДК по диоксиду серы по ул. Нуриманова, 9/1 – в 1,6 раза; - по ул. Сарбаева, 13 – в 3 раза.

Горожанам советуют продолжать увлажнять воздух в помещениях, сократить время пребывания на улице, чаще делать влажную уборку, умываться.

Ранее мы опубликовали мнение доктора химических наук, профессора Марса Сафарова, который заявил, что мер, предпринимаемых УГОКом для предотвращения тления, недостаточно.

А сегодня мы опубликовали репортаж корреспондентки Минзали Аскаровой, которая почтила память погибшего шахтера, пообщалась с его близкими и коллегами.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Смог в Сибае#Надежда Валитова#Общество
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