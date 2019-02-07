И вновь о смоге: в Сибае в очередной раз превышено содержание диоксида серы

Согласно опубликованному отчету в группе Сибай. Дыши, на территории города на 8 утра наблюдается превышения ПДК по диоксиду серы по ул. Нуриманова, 9/1 – в 1,6 раза; - по ул. Сарбаева, 13 – в 3 раза.
Горожанам советуют продолжать увлажнять воздух в помещениях, сократить время пребывания на улице, чаще делать влажную уборку, умываться.
Ранее мы опубликовали мнение доктора химических наук, профессора Марса Сафарова, который заявил, что мер, предпринимаемых УГОКом для предотвращения тления, недостаточно.
А сегодня мы опубликовали репортаж корреспондентки Минзали Аскаровой, которая почтила память погибшего шахтера, пообщалась с его близкими и коллегами.
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