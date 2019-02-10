В Башкирии нет девичьей сборной, но есть защитник Даша

По словам тренера Ильи Владимировича, не было никаких проверяющих, задающих вопросы о наличии в команде девочки, достаточно справки от врачей. У неё меньше мышечная масса, ей труднее даются силовые нагрузки, но она очень исполнительная, и берёт своё за счёт внимательности и техничности. А это в игре значит не меньше, чем природные данные.