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В Башкирии нет девичьей сборной, но есть защитник Даша

10 февраля 2019, 09:26
Фото: Эмиль Мусин / Mkset.ru
Восьмилетняя девочка в команде мальчиков доказала, что в хоккей можно играть всем.

Четыре года назад ныне восьмилетняя ученица Гафуровской школы (с. Гафурово, Туймазинский район) Дарья Парпиходжаева впервые встала на лёд, а недавно на одном из республиканских хоккейных турниров была удостоена звания «лучший защитник».

- Я защитник, -объясняет Даша. - Обороняю ворота, поэтому голов забила мало. В хоккейную команду «Девон» пришла после братишек Чингиза и Мансура, от них же и кое-что из амуниции досталась. Клюшки – «расходник». Уже несколько штук сломала.

Фото: Эмиль Мусин / Mkset.ru

– Вижу, что тебе не страшно, а маме?

– Нет, она современная женщина, учительница, – с гордостью говорит девочка. – У меня же решетка на шлеме, наколенники и налокотники. Мама меня еще на рукопашный бой отдала и на танцы. Я хотела на фигурное катание пойти, но тренеры сказали, что трудно переделывать коньковый ход из хоккейного в фигурный.

- Что нравится в хоккее?

- Отнимать шайбу у мальчишек и начинать контратаку. Еще – хоккейная акробатика.

Смотрю на тренировку. Дарья, словно метеор на льду, выполняла обводные маневры, метала шайбу, как пулю, ускорялась наравне с мальчишками. При всём при этом учится она без троек. Вот так честь района защищает единственная хоккеистка.

Проблемой Дарьи Парпиходжаевой в хоккее является завершение шнуровки коньков. Ей помогает в этом тренер Илья Орлов или родственники, привозящие её в УСЛК «Туймазы-Арена».
Фото: Эмиль Мусин / Mkset.ru

Даша любит свою пони Дульсинею и не забывает ухаживать за козой и курами в родном Гафурово.

– У нас в семье все, кто кушает, посильно помогают, – подтвердили её старшие родственники, присоединившиеся к разговору.

Конечно, были ушибы, наверняка по вечерам накатывает усталость, но братья никогда не жаловались на трудности и Даша тоже.

По словам тренера Ильи Владимировича, не было никаких проверяющих, задающих вопросы о наличии в команде девочки, достаточно справки от врачей. У неё меньше мышечная масса, ей труднее даются силовые нагрузки, но она очень исполнительная, и берёт своё за счёт внимательности и техничности. А это в игре значит не меньше, чем природные данные.

Обсудили с тренером возможность создания районной команды по хоккею, состоящей из девочек. Но им будет не с кем играть в республике и даже в России, или состязаться с мальчиками?

Вместе с тем каких-то серьёзных препятствий для развития «девичьего» хоккея в Башкирии нет. К тому же у девочек небольшие скорость, масса тела и соответственно меньше травмирующих факторов. Занятия и сами игры проводятся в щадящем режиме.

Проблем с экипировкой в Уфе и Туймазах нет. Она продается и в интернете, и с рук недорого. Можно уложиться в 12-15 тысяч рублей. Нужна лишь инициатива родителей.

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