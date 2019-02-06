Почему падает интерес к хоккею в Уфе

В последнее время слышу много вопросов, вроде «почему хоккей Уфе стал неинтересен?», «где народ на трибунах?» и тому подобное. Некоторые винят во всем хоккеистов и тренера, кто-то обвиняет клуб, но проблема на деле куда глубже.

Лично мне очень нравится ходить на хоккей или смотреть матчи «Салавата Юлаева» по ТВ, но я при этом не испытываю тех эмоций, что были раньше. Дрожь в ногах на последних минутах, взрыв эмоций после заброшенной шайбы и победы, опустошение после пропущенной и поражения...

И дело здесь не в том, что я стал старше. Когда смотрю матчи хоккейной молодежной сборной, ФК «Уфа» или Манчестера, все эти чувства есть. А есть они потому, что эти команды бьются за что-то реальное. МЮ - за Лигу Чемпионов, «Уфа» - то за Еврокубки, то просто за то, чтобы остаться в РПЛ. За что воюет «Салават»? Кто его знает.

И проблема здесь скорее не в команде, а в лиге. Она слишком разбалансирована. Есть две армейские команды, одна из которых точно окажется в финале и, скорее всего, победит. Разве что всегда стабильный «Ак Барс» помешает.

Болельщикам остальных клубов остаётся только ходить на матчи ради развлечения. Наша команда, кстати, играет весело. Что поделать, если состав сам по себе не так уж хорош для достижения результатов. Против армейских звёзд или многолетней суперсистемы Казани мы пока бессильны.

КХЛ в первые годы существования была куда интереснее. На кубок претендовали 6-7 команд, сейчас - 3-4. А бороться в этой лиге, кроме Кубка Гагарина, больше и не за что.

И пока круг претендентов на трофей так мал, сложно ожидать повышения зрительского внимания к лиге.

Какой интерес смотреть хоккей у болельщиков Барыса, Динамо, Салавата, Нефтехимика и других команд? Никакого. В футболе же скромный клуб, вроде «Уфы», может взять и попасть в Лигу Европы.

А по части работы с болельщиками «Салават» в порядке. Классная атрибутика, акции во время и после матчей, клубные соцсети, сайт. Приходить на арену всегда приятно, но редко получается из-за работы.

Конечно, в плей-офф ситуация изменится, на трибунах точно будет больше болельщиков. Изменится ли что-нибудь от их присутствия, не знаю. Но давайте всё-таки верить в чудо.

А вы согласны с мнением, что интерес к хоккею падает из-за небольшой конкуренции в КХЛ?