mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почему падает интерес к хоккею в Уфе

6 февраля 2019, 06:37
Спортивный журналист рассуждает о ситуации в ХК «Салават Юлаев» и КХЛ.

В последнее время слышу много вопросов, вроде «почему хоккей Уфе стал неинтересен?», «где народ на трибунах?» и тому подобное. Некоторые винят во всем хоккеистов и тренера, кто-то обвиняет клуб, но проблема на деле куда глубже.

Лично мне очень нравится ходить на хоккей или смотреть матчи «Салавата Юлаева» по ТВ, но я при этом не испытываю тех эмоций, что были раньше. Дрожь в ногах на последних минутах, взрыв эмоций после заброшенной шайбы и победы, опустошение после пропущенной и поражения...

И дело здесь не в том, что я стал старше. Когда смотрю матчи хоккейной молодежной сборной, ФК «Уфа» или Манчестера, все эти чувства есть. А есть они потому, что эти команды бьются за что-то реальное. МЮ - за Лигу Чемпионов, «Уфа» - то за Еврокубки, то просто за то, чтобы остаться в РПЛ. За что воюет «Салават»? Кто его знает.

И проблема здесь скорее не в команде, а в лиге. Она слишком разбалансирована. Есть две армейские команды, одна из которых точно окажется в финале и, скорее всего, победит. Разве что всегда стабильный «Ак Барс» помешает.

Болельщикам остальных клубов остаётся только ходить на матчи ради развлечения. Наша команда, кстати, играет весело. Что поделать, если состав сам по себе не так уж хорош для достижения результатов. Против армейских звёзд или многолетней суперсистемы Казани мы пока бессильны.

КХЛ в первые годы существования была куда интереснее. На кубок претендовали 6-7 команд, сейчас - 3-4. А бороться в этой лиге, кроме Кубка Гагарина, больше и не за что.

И пока круг претендентов на трофей так мал, сложно ожидать повышения зрительского внимания к лиге.

Какой интерес смотреть хоккей у болельщиков Барыса, Динамо, Салавата, Нефтехимика и других команд? Никакого. В футболе же скромный клуб, вроде «Уфы», может взять и попасть в Лигу Европы.

А по части работы с болельщиками «Салават» в порядке. Классная атрибутика, акции во время и после матчей, клубные соцсети, сайт. Приходить на арену всегда приятно, но редко получается из-за работы.

Конечно, в плей-офф ситуация изменится, на трибунах точно будет больше болельщиков. Изменится ли что-нибудь от их присутствия, не знаю. Но давайте всё-таки верить в чудо.

А вы согласны с мнением, что интерес к хоккею падает из-за небольшой конкуренции в КХЛ?
Материалы по теме
Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев: Дома вообще нельзя проигрывать"Салават" взял реванш у "Амура", а тройка Кадейкина устроила бенефисВитая в облаках: "Салават" забыл про среднюю зону и проиграл "Барысу"
#Спорт#Хоккей#ХК "Салават Юлаев"#КХЛ#Новости Башкирии#Болеем за наших#Эксклюзив#Эмиль Зиянгиров#Разиф Абдуллин#Опросы
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48