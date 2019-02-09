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В Башкирии пожилая пациентка больше часа лежала на полу в больнице во время приступа

9 февраля 2019, 06:35
Фото: скриншот видео. / ВКонтакте
Видео этого вопиющего случая уже приобрела широкий резонанс в соцсетях.

Сегодня, 9 февраля, в соцсетях появился видеоролик, который, по словам автора, был снят накануне в клинической больнице №1 в Стерлитамаке.

На видео снято происшествие в больничной палате, где пожилая пациентка во время приступа оказалась лежащей на полу. При этом она очень тяжело дышит.

Как утверждает автор ролика, к женщине, лежащей на полу, никто из медперсонала не подходил 1 час 20 минут, хотя была нажата кнопка вызова, на которую медики обязаны были отреагировать.

- Завтра отправлю видео в минздрав, - пообещала возмущенная происходящим автор ролика.

Как сообщили позднее в пресс-службе минздрава Башкирии, по данному факту начата служебная проверка.

Медиакорсеть следит за происходящим.

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