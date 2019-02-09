В Башкирии пожилая пациентка больше часа лежала на полу в больнице во время приступа

Сегодня, 9 февраля, в соцсетях появился видеоролик, который, по словам автора, был снят накануне в клинической больнице №1 в Стерлитамаке.
На видео снято происшествие в больничной палате, где пожилая пациентка во время приступа оказалась лежащей на полу. При этом она очень тяжело дышит.
Как утверждает автор ролика, к женщине, лежащей на полу, никто из медперсонала не подходил 1 час 20 минут, хотя была нажата кнопка вызова, на которую медики обязаны были отреагировать.
- Завтра отправлю видео в минздрав, - пообещала возмущенная происходящим автор ролика.
Как сообщили позднее в пресс-службе минздрава Башкирии, по данному факту начата служебная проверка.
Медиакорсеть следит за происходящим.