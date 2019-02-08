Минсельхоз Башкирии ужесточил условия получения грантов для кооперативов

– Конкуренция за гранты растёт, поэтому в первую очередь мы будем поддерживать более массовые кооперативы, – сообщила менеджер республиканского Центра сельхозконсультирования Светлана Хабиева. – Так, если прежде к конкурсу на получение субсидии допускались кооперативы, в которых насчитывалось не менее пяти человек, то теперь на поддержку могут рассчитывать только те СПоКи, где 10 человек.