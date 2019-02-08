Минсельхоз Башкирии ужесточил условия получения грантов для кооперативов

В Туймазинском районе сформирована вторая волна инициативных групп будущих сельхозпотребкооперативов (СПоК). Их создание экономически выгодно для сельчан в плане объединения поставок продуктов и – в числе прочего, в этом случае они могут претендовать на получение субсидии в размере трёх миллионов рублей.
– Конкуренция за гранты растёт, поэтому в первую очередь мы будем поддерживать более массовые кооперативы, – сообщила менеджер республиканского Центра сельхозконсультирования Светлана Хабиева. – Так, если прежде к конкурсу на получение субсидии допускались кооперативы, в которых насчитывалось не менее пяти человек, то теперь на поддержку могут рассчитывать только те СПоКи, где 10 человек.
Максимальный балл по условиям конкурса получат кооперативы, объединившие 20 участников с паевым взносом около 600 тысяч рублей вместо прежних 10 % или 300 тысяч рублей. То есть, дополнительно к трём миллионам рублей в распоряжение кооператива поступает 20 процентов от трёхмиллионной субсидии. И занятость сельчан выше, и оборудования закупить можно больше.
Остальные условия не менялись. После того, как местные информационно-консультационные центры (ИКЦ) помогут кооператорам составить технико-экономическое обоснование приобретаемого оборудования, специалисты ИКЦ дадут рекомендации, что и зачем покупать, не переплачивая.
Сельчане могут либо стать пайщиками будущих кооперативов, либо присоединиться к действующим. Так, к примеру, шаранцы, бакалинцы могут вступить в созданные недавно СПоКи в Туймазинском районе: по производству, хранению и фасовке овощей в селе Зигитяк, сбору молока в селе Серафимовский, по производству грибного компоста в деревне Фрунзе. Они уже получили госсубсидии и приобретают оборудование. В настоящее время создаются ещё 7 кооперативов.
В селах Татар-Улканово, Николаевка, Гафурово сельчане собираются закупить оборудование для очистки молока и производству молочной продукции, холодильники для шоковой заморозки ягод, линии по переработке и гомогенизации мёда и многое другое.
За разъяснениями надо обращаться в информационно-консультационные центры на местах.
Этапы создания СПоКа: протокол создания инициативной группы – утверждение председателя – разработка и утверждение учредительных документов – регистрация в налоговой службе и внесение паевых сумм (9% от 3 миллионов рублей) – получение госсредств и закупка оборудования – расширение деятельности и участие в грантовой программе (грант – до 75 миллионов рублей).