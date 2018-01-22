Глава минсельхоза Башкирии: Кооператив – это нормальный "офшор" на селе

- К нам приезжал консультант Всемирного банка, он 16 лет по всему миру создает кооперативы. Что такое кооператив? Это безграничное доверие людей друг к другу. У нас этого нет. Но когда независимые люди объединяются, они получают доход. Вот пример: в одной из деревень мы организуем кооператив, три миллиона даем мы, два – люди сами собирают. Покупают за 5 млн руб оборудование, и производят уже не две тонны сырого молока, а три тонны холодного молока, которое очень нужно молокозаводам. Одна корова при такой организации дает прибавку в выручке в 40 тысяч рублей. С февраля мы начинаем массово заходить в сельские поселения с предложениями по кооперации. Это может быть что угодно: сбор лекарственных трав, производство мяса, разведение рыбы. Кооператив – это нормальный «офшор» в сельском хозяйстве.