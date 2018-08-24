Почему в Башкирии неформальный кооператив не стал идти за грантами

Несколько лет назад увидели, как эффективно работает электропастух у соседа фермера. Взвесили все за и против и заключили с ним договор на «электроохрану» скота. Благодаря этому у нас освободилось время, уменьшились затраты на кормление и оплату выпаса. Молоко от коровы, которая пасётся на лугу, не сравнится с продуктом, полученным при стойловом содержании. У нас есть постоянные клиенты, которые едут к нам за молоком со всей округи. Для нас такой способ реализации удобен – не приходится часами стоять на рынке.