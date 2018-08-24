Почему в Башкирии неформальный кооператив не стал идти за грантами

Сельчане, имеющие живность, нередко жалуются на нехватку техники, кормов, господдержки, да и просто времени. Житель Тюменяка (Туймазинский район) Альберт Мухаметгалиев утверждает, что эти проблемы давно решил, а госгранты и регистрация, возможно, помогут, но потом лишат части прибыли.
Несколько лет назад он и трое его друзей взяли на паях 100 гектаров земли, распахали её и засадили люцерной.
– Все мы – бывшие механизаторы, сразу решили всё делать вместе, – говорит он. – Каждый из нас приобрёл в обанкротившихся хозяйствах по списанному трактору (я вдобавок взял и грузовик), привели их в порядок. Затем поднакопили денег и купили рулонный пресс-подборщик. За сравнительно короткий промежуток времени он успел многократно себя окупить, ведь потребность в нём на селе большая.
– Сейчас в республике идет активная кампания по созданию доходогенерирующих кооперативов для получения грантов в размере 3 миллионов рублей. Вы же создали неформальный кооператив, осталось лишь зарегистрироваться и получить деньги.
– И содержать бухгалтера? Если бы отчетность была централизованно-электронной, как в Чехии, тогда другое дело. А так... Нет смысла в этом. В СПоКи (сельскохозяйственные потребительские кооперативы) объединяются те, кому нужны промышленные танки-охладители для формирования больших партий молока. Мы же развозим его лично в руки клиентам. Отчётность отнимет кучу времени. Холодильники нам не нужны. Если только фасовочную линию закупить, но тогда это будет «полуубитое» молоко. К нам идут именно за молоком из-под вымени.
Время подтвердило правильность нашего решения: затраты на корма и их заготовку у нас ниже, чем у других, на 25-30 процентов. Именно потому, что мы все работы производим вскладчину.
Несколько лет назад увидели, как эффективно работает электропастух у соседа фермера. Взвесили все за и против и заключили с ним договор на «электроохрану» скота. Благодаря этому у нас освободилось время, уменьшились затраты на кормление и оплату выпаса. Молоко от коровы, которая пасётся на лугу, не сравнится с продуктом, полученным при стойловом содержании. У нас есть постоянные клиенты, которые едут к нам за молоком со всей округи. Для нас такой способ реализации удобен – не приходится часами стоять на рынке.
По словам Мухаметгалиева, сегодня самое время заводить крупный рогатый скот. Цена за тонну пшеницы упала до четырёх тысяч рублей. Трава из-за дождей выросла до пояса. Так что экономия на кормах будет весьма приличной. А на сэкономленные средства он советует приобрести необходимые фермеру технику: косилку, доильный аппарат и т.д.
– От четырёх дойных коров я ежедневно реализую 50 килограммов молока на 2500 рублей (зимой выручка падает примерно до 1500 рублей). И это, не считая творога и сметаны, – приоткрывает тайны своей бухгалтерии мой собеседник. – Кроме того, на реализации мяса ежегодно зарабатываю ещё около 200 тысяч рублей. А мои затраты – это покупка четырёх тонн зерна, 10 тонн отрубей и 20 тонн сена и соломы. Так что годовой прокорм восьми коров и бычков, которых содержу в своём хозяйстве, обходится мне в 45 тысяч рублей.
Чтобы не нанимать наёмных работников, советую приучать к работе в хозяйстве детей. Двое моих сыновей Фидан и Альмир выучились на механизаторов. Работая в одном из подразделений Газпрома, они находят время на обслуживание техники, кормозаготовку. А дочь Альбина, которая учится на социального работника, помогает в доении и уходе за коровами.