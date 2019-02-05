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Биржа криптовалюты со $140 млн на счетах заблокирована из-за смерти ее главы

5 февраля 2019, 11:32
Фото: pxhere.com
Биржа криптовалюты Quadriga подверглась блокировке после смерти её основателя. На счетах пользователей хранились средства в размере 140 миллионов долларов.

Сообщается, что 30-летний Джеральд Коттен умер в Индии в декабре 2018 года. Причина его смерти - болезнь желудочно-кишечного тракта. Об этом информирует газета «Известия».

На счетах 115 тысяч пользователей биржи хранились средства в криптовалюте. При этом доступ к зашифрованному хранилищу с данными был только на ноутбуке Коттена. Он не оставил пароля или ключа к зашифрованным записям.

Специалисты компании Quadriga пытаются расшифровать засекреченные данные, однако все попытки пока не принесли успеха.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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