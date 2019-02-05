Биржа криптовалюты со $140 млн на счетах заблокирована из-за смерти ее главы

Сообщается, что 30-летний Джеральд Коттен умер в Индии в декабре 2018 года. Причина его смерти - болезнь желудочно-кишечного тракта. Об этом информирует газета «Известия».
На счетах 115 тысяч пользователей биржи хранились средства в криптовалюте. При этом доступ к зашифрованному хранилищу с данными был только на ноутбуке Коттена. Он не оставил пароля или ключа к зашифрованным записям.
Специалисты компании Quadriga пытаются расшифровать засекреченные данные, однако все попытки пока не принесли успеха.