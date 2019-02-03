ЧП в Сибае: В шахте погиб молодой раммерист Гаяз Иргалин

Позже с нами связался один из сибайцев. Его версия событий похожа на предыдущие, высказаннами собеседниками Медиакорсети:- Произошёл обвал породы, и горячая пыль пошла в сторону машины, он не успел уехать. И на машине не было стекла, и он просто сгорел.