ЧП в Сибае: В шахте погиб молодой раммерист Гаяз Иргалин

В 21.29 в группе «Подслушано Сибай» Вконтакте появилась короткая запись: «ЧП в шахте. Анон».
Позже содержание поста поменяли. Стало ясно, что в Сибае погиб Гаяз Иргалин, водитель погрузочно-доставочной машины, или раммерист.
В 22.26 мэр Сибая Рустем Афзалов написал:
- Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Иргалина Гаяза, в связи с трагической смертью в результате несчастного случая на производстве Сибайского филиала УГОК. Расследование гибели будет под моим личным контролем.
В 22.31 на странице Андрея Потылицына появилась информация:
«Иргалин Гаяз - 28 лет, водитель ПДМ - погрузочно-доставочной машины. Погиб сегодня в 16:05 в горящей шахте Сибайского карьера. У Гаяза остались жена и годовалая дочь...Скорбим.» На странице Гаяза Иргалина в соцсети Вконтакте его день рождения значится - 9.11.1989, то есть ему 31 год.
Мы попытались по горячим следам связаться с теми, кто сообщал какие-то подробности о ЧП. И вот какая картина получается. Наши собеседники - разные люди, все они согласились говорить только на условиях анонимности.
Первый вопрос, который мы задавали всем: что же произошло?
- Сам точно ещё не знаю, кто что говорит, одни говорят завалило, другие говорят- был хлопок в камере, туда пришли, а Гаяз лежит в пяти метрах от своей машины с обоженным лицом, - сообщил один собеседник.
- Погибший просто сгорел заживо (хим. ожог). Приказ был сверху: "Во что бы то ни стало работать и тушить горящую породу под землёй", - сообщил другой пользователь соцсети. - Узнал от тех рабочих, кто находился с умершим в одной смене.
- Погиб машинист ПДМ. Работа в шахте продолжается, идёт добыча, даже в условиях частичного подтопления. Вывалился забой. Если бы это была не тлеющая руда, страшное не произошло бы. Из-за сульфидной пыли сразу получил ожог. Пытался выехать на ПДМ. Но не смог. Ожог в первую очередь глаз. Химический ожог, - поделился третий источник. И добавил:
- Нам долго говорили, что тлеют борта. Скрывали, что тлеет руда в отработанных камерах, нарушение правил работ в отработанных камерах. Оттуда всё началось. По сегодняшнему случаю ещё и нарушение: машина была без стекла.
А вот официальная версия событий. Она появилась в 23.21 в группе «Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК»:
- 03.02.2018г. на месторождении Нижняя Залежь Сибайского подземного рудника, был обнаружен машинист ПДМ без признаков жизни. Тело обнаружил мастер смены. Месторождение Нижняя Залежь не связано с месторождением Новый Сибай (Сибайским карьером), где сейчас идёт окисление руды. Поэтому речи об отравлении работника газом пока не идёт. Причина смерти будет известна после заключения экспертизы. Причины несчастного случая выясняются комиссией специалистов СФ УГОК и следственных органов. Соболезнования семье и близким.
Позже с нами связался один из сибайцев. Его версия событий похожа на предыдущие, высказаннами собеседниками Медиакорсети:- Произошёл обвал породы, и горячая пыль пошла в сторону машины, он не успел уехать. И на машине не было стекла, и он просто сгорел.
Второй вопрос, который мы задавали: Кто погиб? Каким был Гаяз Иргалин?
- Парнишка был добрый, отзывчивый, душа компании, - сообщил один из его друзей. - В шахте лет 7 или 8 работал. Женился не так давно.
- Он был таким человеком, что про него ничего плохого вспомнить нельзя, - рассказал другой собеседник. - Добродушный. Весёлый. Отзывчивый. Всегда старался помочь. Как сказал бы мой дед: "Кеше булды" (человеком был - прим.).
В группе "Сибай, дыши" Вконтакте уже объявили сбор средств вдове погибшего горняка. Вот номер её карты: 4817 7601 0198 4296 (Иргалина Ляйсан Артуровна).
В понедельник, 4 февраля, на оперативке в администрации Сибая мэр города Рустем Афзалов сообщил, что семье погибшего будет выплачена компенсация в размере 1 млн 200 тыс руб, а годовалая девочка, оставшаяся без отца, будет получать от предприятия ежемесячно по 10 тыс руб до достижения ею 18-летнего возраста.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров дал поручение оказать семье погибшего поддержку в полной мере. Он также выразил свои соболезнования.
4 февраля в следкоме Башкирии фактически подтвердили ранее высказанную неофициальную версию причины гибели горняка. По предварительным данным, он погиб от термических ожогов.