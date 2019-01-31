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«Дышится легко и свободно» - замминистра здравоохранения Башкирии о смоге в Сибае

31 января 2019, 05:40
Фото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
Рафаэль Яппаров поделился мнением о поездке в Сибай.

30 января на брифинге в Сибае первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров заявил, что воздух в городе относительно чистый.

Яппаров прогулялся по Сибаю 20-30 минут. После того, как мэр города поинтересовался, как замминистру воздух, тот ответил, что воздух нравится.

- Почувствовал себя, как будто в природном санатории, - поделился мнением Яппаров на своей странице в Facebook. - В Уфе, мне кажется, гораздо тяжелее дышать.

На своей странице в социальной сети замминистра также поделился впечатлениями о поездке в Сибай:

- Небольшой снег, легкий ветер и , действительно, мне показалось, что дышится легко и свободно. Я ориентировался исключительно на свои чувства в тот момент. Мое личное мнение в тот момент было именно таким.

Тем не менее чиновник заявил, что команда врачей из Уфы приехала не на день и и не два, и намерена изучить всю ситуацию со смогом в городе и последствиями его у горожан.

Напомним, карьер, в котором начались процессы окисления, планируют затопить к 20 марта.

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