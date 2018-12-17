Эксперты о ЧП в Сибае: На здоровье больше влияют не токсиканты, а психология

- Работы в карьере ведутся по согласованной программе. По обобщенным данным ситуация нормальная, превышений нет. Обращений и жалоб также нет. В целом все нормализовалось, - отмечает Валентина Сафарова, директор ГБУ РБ управления государственного аналитического контроля. - Такой ситуации не было ни разу за 25 лет моей работы. Это горький опыт, конечно.