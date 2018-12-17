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Эксперты о ЧП в Сибае: На здоровье больше влияют не токсиканты, а психология

17 декабря 2018, 10:47
Фото: Фото: Виктория Куприянова
В Уфе состоялась пресс-конференция по итогам разрешения экологической проблемы в Сибае.

Сегодня, 17 декабря, в пресс-центре ИА «Башинформ» прошла конференция, посвященная причинам и способам разрешения экологического ЧП в Сибае. Напомним, 11 декабря город окутало смогом, а местные жители боялись выйти из квартир из-за сильного тумана и пугающего запаха сероводорода и - одновременно - жареных семечек. Медиакорсеть вела трансляцию с места событий.

- Произошедшее по сути логичный вопрос. Постепенно породы окисляются и образуется сероводород. Было сделано очень грамотное решение: закрыть доступ кислороду и залить карьер глиной и водой, - считает Исхак Фархутдинов, ио заведующего кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ.

- Работы в карьере ведутся по согласованной программе. По обобщенным данным ситуация нормальная, превышений нет. Обращений и жалоб также нет. В целом все нормализовалось, - отмечает Валентина Сафарова, директор ГБУ РБ управления государственного аналитического контроля. - Такой ситуации не было ни разу за 25 лет моей работы. Это горький опыт, конечно.

Всего, по словам первого заместителя главы администрации Сибая Ильфата Сафина, обращения в медучреждения были в основном 11 декабря, в день ЧП. Всего было зарегистрировано 70 обращений. По системе "Инцидент" было зарегистрировано 74 обращения.

Интересным был ответ Валентины Сафаровой на вопрос журналиста «Что делают для безопасности местных жителей?».

-Если здесь жили ваши предки, отцы, организм жителей должен быть приспособлен к экологическим аномалиям Зауралья - там же все на вулканических породах. На здоровье людей чаще влияют не токсиканты, а психологическое состояние.

Точную дату завершения работ по ликвидации ЧП не называют: пока специалисты остаются на своих местах. Острая фаза пройдена, но курировать карьер и вести наблюдения необходимо постоянно на протяжении ближайшего времени.

В случае возникновения жалоб необходимо обращаться в оперативную диспетчерскую Минэкологии РБ: +7(347)218-04-30.

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