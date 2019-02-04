ГИБДД: дорожные знаки в России станут меньше

Эксперимент, задуманный в интересах пешеходов, не вызвал массовых протестов среди водителей, информирует газета «Известия».
Теперь размер дорожных знаков уменьшится до параметров 40x40 см, а в некоторых случаях - до 35x35 см. Это почти вдвое меньше существующих стандартов.
Эксперты говорят о том, что нововведение призвано улучшить внешний облик городов и обзор для пешеходов. Кроме этого, знаки станут более эргономичными, а затраты на их изготовление снизятся.
Новые размеры знаков уже включили в проект редакции российских и межгосударственных ГОСТов, пояснили в ГИБДД.