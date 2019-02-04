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ГИБДД: дорожные знаки в России станут меньше

4 февраля 2019, 13:43
Фото: pxhere.com
После успешного эксперимента по уменьшению параметров дорожных знаков, проведенного в 2017 году в некоторых регионах, ГИБДД планирует обновить их по всей стране. Нововведение было предложено несколько лет назад правительством Москвы.

Эксперимент, задуманный в интересах пешеходов, не вызвал массовых протестов среди водителей, информирует газета «Известия».

Теперь размер дорожных знаков уменьшится до параметров 40x40 см, а в некоторых случаях - до 35x35 см. Это почти вдвое меньше существующих стандартов.

Эксперты говорят о том, что нововведение призвано улучшить внешний облик городов и обзор для пешеходов. Кроме этого, знаки станут более эргономичными, а затраты на их изготовление снизятся.

Новые размеры знаков уже включили в проект редакции российских и межгосударственных ГОСТов, пояснили в ГИБДД.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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