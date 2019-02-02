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Уфа вновь примет лучших мотогонщиков Европы на льду

2 февраля 2019, 05:28
Фото: ufacity.info
23-й чемпионат Европы по мотогонкам на льду пройдет в уфимском стадионе «Строитель» 9 и 10 февраля.

Башкирская столица уже в восьмой раз примет гонщиков на льду со всей Европы. Ранее чемпионаты проходили в 1964, 1965, 2003, 2010, 2013, 2016, 2017 годах. Начало соревнований - в 14.00.

В гонках примут участие спортсмены из Германии, Австрии, России, Чехии, Бельгии, Швеции, Италии и других стран.

Представлять нашу страну будут уфимцы - воспитанники Центра тезнических видов спорта имени Г. кадырова Иван Чичков, Никита Богданов и Никита Шадрин (в качестве запасных). Кроме них честь России отстаивать будут гонщики Дмитрий Солянников, Сергей Макаров.

Отметим, что за все 18 сезонов Центр технических видов спорта имени выдающегося мотогонщика Габдрахмана Кадырова его воспитанники завоевали 122 медали, становились лауреатами чемпионатов мира, Европы, России.

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