mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе поэт обманул граждан на 50 миллионов рублей, дело передали в суд

1 февраля 2019, 11:30
Фото: Mkset.ru
40-летний Эдуард Ижбаев обвиняется в мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

С 2011 по 2018 год мужчина предлагал гражданам помощь с покупкой жилья в Уфе на льготных условиях. Обещал обеспечить их участие в выдуманных самим государственных социальных программах, в которых якобы предусматривали частичную оплату жилья муниципалитетом или благотворительным фондом.

Обвиняемый кем только не представлялся – помощником депутата, сотрудником администрации Уфы, литератором, демонстрировал фотографии с высокопоставленными чиновниками, рассказывал о своих связях в различных ведомствах и строительных компаниях. По данным редакции, какое-то время он представлялся помощником депутата Госдумы Лилии Гумеровой.

Он известен как поэт-песенник. Писал песни для Рауля Уметбаева и Элвина Грэя. Также занимался общественной деятельностью, в 2015 году был заместителем председателя Молодежного совета исполкома Всемирного курултая башкир. Но другая сторона его деятельности стала известно не так давно.

Мужчине удалось обмануть 34 потерпевших, передавших ему более 47 миллионов рублей. Ещё 2,3 миллиона рублей он похитил у 13 человек уже под предлогом содействия в зачислении их родственников в различные вузы.

Эдуарда Ижбаева задержали в феврале 2018 года. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Уфы.

Материалы по теме
В Уфе прошёл «митинг» против бездействия МВДВ Уфе задержали Эдуарда Ижбаева, дело на которого не возбуждали много лет
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48