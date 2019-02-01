В Уфе поэт обманул граждан на 50 миллионов рублей, дело передали в суд

Он известен как поэт-песенник. Писал песни для Рауля Уметбаева и Элвина Грэя. Также занимался общественной деятельностью, в 2015 году был заместителем председателя Молодежного совета исполкома Всемирного курултая башкир. Но другая сторона его деятельности стала известно не так давно.