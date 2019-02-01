В Уфе поэт обманул граждан на 50 миллионов рублей, дело передали в суд

С 2011 по 2018 год мужчина предлагал гражданам помощь с покупкой жилья в Уфе на льготных условиях. Обещал обеспечить их участие в выдуманных самим государственных социальных программах, в которых якобы предусматривали частичную оплату жилья муниципалитетом или благотворительным фондом.
Обвиняемый кем только не представлялся – помощником депутата, сотрудником администрации Уфы, литератором, демонстрировал фотографии с высокопоставленными чиновниками, рассказывал о своих связях в различных ведомствах и строительных компаниях. По данным редакции, какое-то время он представлялся помощником депутата Госдумы Лилии Гумеровой.
Он известен как поэт-песенник. Писал песни для Рауля Уметбаева и Элвина Грэя. Также занимался общественной деятельностью, в 2015 году был заместителем председателя Молодежного совета исполкома Всемирного курултая башкир. Но другая сторона его деятельности стала известно не так давно.
Мужчине удалось обмануть 34 потерпевших, передавших ему более 47 миллионов рублей. Ещё 2,3 миллиона рублей он похитил у 13 человек уже под предлогом содействия в зачислении их родственников в различные вузы.
Эдуарда Ижбаева задержали в феврале 2018 года. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Уфы.