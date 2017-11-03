В Уфе прошёл «митинг» против бездействия МВД

Как выяснилось, акцию не согласовали.

В Уфе в полдень группа людей попыталась провести митинг против бездействия МВД в сквере имени Дзержинского, перед зданием прокуратуры Башкирии. Как выяснилось, правительство региона не согласовало проведение акции, об этом собравшимся объявил представитель полиции, присутствующий на месте. Также все собравшиеся были предупреждены о незаконности выступлений и демонстрации принесённых с собой плакатов.

Как пояснили сами члены группы активистов, с помощью акции они собирались привлечь внимание общественности к отказу в возбуждении уголовного дела в отношении Эдуарда Ижбаева, которого они называют мошенником.

- Он собрал с людей деньги, в общей сложности 55 миллионов рублей, обещал помочь с получением квартир по госпрограмме, однако так и не выполнил данные обещания, - рассказала организатор митинга Анастасия Соколова.

По словам активистки, Ижбаев водил людей по стройкам и показывал квартиры, в которых те будут жить после сдачи дома, однако при передаче денег не выдавал никаких документов кроме расписок, в которых нет ни слова о квартирах.

Стоит отметить, что всего на площади собралось около десяти человек, которые принесли с собой два плаката. Часть из них узнала о том, что акция не согласована лишь на площади, однако подававшая в правительство уведомление о проведении митинга Анастасия Соколова, призналась, что ей об этом сообщили лишь накануне.

Также присутствующие полицейские рассказали, что уголовное дело всё-таки возбуждено, а сам Эдуард Ижбаев якобы находится в розыске.

- Многие теперь живут буквально на улице, погрязли в кредитах, - рассказал Медиакорсети один из обманутых граждан, пожелавший остаться анонимным. - Обещал жилье по хорошей цене взамен. Сам-то он живет спокойно, на дорогой иномарке ездит. А когда мы решили провести пикет, то он мне позвонил и угрожал.