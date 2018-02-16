В Уфе задержали Эдуарда Ижбаева, дело на которого не возбуждали много лет

На данный момент более 30 жителей Башкирии обвиняют его в присвоении 55 миллионов рублей.

Полиция задержала Эдуарда Ижбаева, который, по словам нескольких десятков жителей Башкирии присвоил более 55 миллионов рублей. Как сообщают сами пострадавшие, Ижбаев был задержан 15 февраля, факт задержания подтверждает фотография, сделанная в отделении полиции.

Ранее более тридцати жителей региона подали заявление в полицию о том, что Ижбаев взял у них деньги в размере от 1,5 до 2,5 млн рублей. Каждому из них он обещал просторную квартиру в центре Уфы.

- Ижбаев втирался в доверие, говорил, что башкиры не должны жить где-то в глубинке, и каждый из них должен иметь просторную квартиру в Уфе. Цену он озвучивал значительно ниже рыночной, бравировал знакомствами в правительстве, а получая деньги даже расписку не оставлял, - рассказала одна из пострадавших.

Стоит отметить, что «собирать» деньги с доверчивых людей Ижбаев начал ещё в 2013 году, а первые заявления начали поступать в правоохранительные органы спустя год. При этом Ижбаев, не особо скрывался и на звонки с требованием вернуть деньги придумывал истории о болезни детей, обещая в ближайшее время вернуть деньги.