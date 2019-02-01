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В Башкирии благодаря телеканалу «Вся Уфа» дети продолжают находить семьи

1 февраля 2019, 04:56
Фото: Телеканал "Вся Уфа"
В республике продолжается социально-значимый проект «Радость нашего дома», сообщает «Вся Уфа».

Два брата — Саша и Тимур — верили, что в огромном мире обязательно найдутся те, кто скажет им: «Вы — радость нашего дома!». И вот на днях к малышам приехали мама и папа, которые всей душой болели за судьбы двух малышей.

Поздравить семью, родителей – Елену и Дениса Куликова, приехал оперный певец Аскар Абдразаков, первая леди республики Каринэ Хабирова.

У Елены и Дениса есть старшие дети - Дмитрий, Кристина и Аня. Об усыновлении родители думали давно, а когда увидели мальчишек, поняли, что это «их дети». Специально из Якутии приехала и новая бабушка, чтобы познакомиться с внуками. Дома Сашу и Тимура уже ждал вкусный ужин, гора игрушек, кроватки, а самое главное — любовь и тепло семейного очага.

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