Детей супругов, трагически погибших на юге Башкирии, усыновили

Детей забрали родственники, одного ребенка определили в интернат.

Троих детей Ильяса и Разины Надыргуловых, которые трагически погибли летом 2017 года, усыновили родные. Одного ребенка определили в Серафимовский дом-интернат.

Напомним, в конце июля в Хайбуллинском районе Башкирии случилась трагедия: пропала семья с двухлетним ребенком. На поиски вышли более ста человек, спасатели и волонтеры. Спустя четыре дня поисков машину с телами погибших нашли на дне реки Таналык - по предварительным данным, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз и скатился в водоем.

У родителей остались четверо детей. Как сообщила «Медиакорсети» заместитель главы администрации по социальным вопросам Хайбуллинского района Башкирии Минзаля Баймурзина, первая жена Ильяса умерла от рака, осталось двое детей. Мужчина женился во второй раз, у Разины от первого брака тоже двое детей. Двухлетний Радмир - первый совместный ребенок супругов. Он погиб вместе с родителями.

Семилетнего Газинура Надыргулова усыновил родной братишка Ильяса, он стал пятым ребенком в семье своего дяди. Пятилетнего Мавлида определили в Серафимовский дом-интернат для инвалидов (у малыша серьезные проблемы со здоровьем), детей Разины - Зулькарнаевых Батыра и Урала забрал родной отец - он живет и работает на Севере.