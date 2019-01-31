mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВЦИОМ: в 2019 году множество россиян планируют тратить деньги на ремонт

31 января 2019, 10:23
Фото: pxhere.com
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос с целью выяснить, на что граждане России намерены потратить деньги в наступившем году.

Так 26% респондентов рассказали о желании сделать в своем жилье ремонт. Об этом пишет RNS.

С 2018 года потребительские планы россиян изменились не сильно. В нынешнем году, помимо ремонта, 22% граждан собирают поехать отдыхать. В прошлом году на турпутевки собирались потратиться лишь 14% опрошенных.

Интервьюеры выяснили, что 15% россиян в 2019 году хотят приобрести бытовую технику. Еще 12% намерены потратить деньги на обучение. Квартиру или дом собираются купить 10% граждан. Столько же респондентов планируют стать обладателями автомобиля.

В 2018 году самой популярной покупкой у россиян был мобильный телефон. Тогда владельцами новых карманных гаджетов собирались стать 28% опрошенных. Далее в списке самых популярных приобретений граждан расположилась бытовая техника. Речь идет о холодильниках, посудомоечных и стиральных машинах, электрических и газовых плитах, а также прочих видах домашней утвари. Ее намеревалось купить 19% опрошенных. Примерно столько же респондентов потратились на приобретение мебели и проведение ремонта. За туристические путевки в минувшем году собирались заплатить 14% россиян, а каждый десятых хотел купить компьютер.

Свой опрос сотрудники ВЦИОМ проводили во второй половине января 2019 года среди 1 600 человек старше 18 лет. Респондентам звонили по телефону.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44