ВЦИОМ: в 2019 году множество россиян планируют тратить деньги на ремонт

С 2018 года потребительские планы россиян изменились не сильно. В нынешнем году, помимо ремонта, 22% граждан собирают поехать отдыхать. В прошлом году на турпутевки собирались потратиться лишь 14% опрошенных.
Интервьюеры выяснили, что 15% россиян в 2019 году хотят приобрести бытовую технику. Еще 12% намерены потратить деньги на обучение. Квартиру или дом собираются купить 10% граждан. Столько же респондентов планируют стать обладателями автомобиля.
В 2018 году самой популярной покупкой у россиян был мобильный телефон. Тогда владельцами новых карманных гаджетов собирались стать 28% опрошенных. Далее в списке самых популярных приобретений граждан расположилась бытовая техника. Речь идет о холодильниках, посудомоечных и стиральных машинах, электрических и газовых плитах, а также прочих видах домашней утвари. Ее намеревалось купить 19% опрошенных. Примерно столько же респондентов потратились на приобретение мебели и проведение ремонта. За туристические путевки в минувшем году собирались заплатить 14% россиян, а каждый десятых хотел купить компьютер.
Свой опрос сотрудники ВЦИОМ проводили во второй половине января 2019 года среди 1 600 человек старше 18 лет. Респондентам звонили по телефону.