ВЦИОМ: в 2019 году множество россиян планируют тратить деньги на ремонт

В 2018 году самой популярной покупкой у россиян был мобильный телефон. Тогда владельцами новых карманных гаджетов собирались стать 28% опрошенных. Далее в списке самых популярных приобретений граждан расположилась бытовая техника. Речь идет о холодильниках, посудомоечных и стиральных машинах, электрических и газовых плитах, а также прочих видах домашней утвари. Ее намеревалось купить 19% опрошенных. Примерно столько же респондентов потратились на приобретение мебели и проведение ремонта. За туристические путевки в минувшем году собирались заплатить 14% россиян, а каждый десятых хотел купить компьютер.