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Назарбаев призвал чиновников покупать отечественные вещи

30 января 2019, 11:20
Фото: pxhere.com
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что чиновникам следует носить вещи и обувь, сделанные в республике.

Эти слова он произнес в ходе расширенного заседания правительства, информирует 30 января газета «Известия».

Назарбаев сказал, что участники мероприятия должны пропагандировать продукцию отечественного производства, в частности, одежду.

Лидер республики также отметил, что в настоящее время происходит ввоз в страну большого количества импортной продукции. В связи с этим он призвал покупать то, что производится в Казахстане.

По словам Назарбаева, недавно на открытии Года молодежи ему были продемонстрированы качественные образцы сшитых в республике костюмов. Он выразил сожаление, что на эту продукцию мало кто обращает внимание.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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