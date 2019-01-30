Назарбаев призвал чиновников покупать отечественные вещи

Эти слова он произнес в ходе расширенного заседания правительства, информирует 30 января газета «Известия».
Назарбаев сказал, что участники мероприятия должны пропагандировать продукцию отечественного производства, в частности, одежду.
Лидер республики также отметил, что в настоящее время происходит ввоз в страну большого количества импортной продукции. В связи с этим он призвал покупать то, что производится в Казахстане.
По словам Назарбаева, недавно на открытии Года молодежи ему были продемонстрированы качественные образцы сшитых в республике костюмов. Он выразил сожаление, что на эту продукцию мало кто обращает внимание.