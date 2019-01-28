В Уфе джазовые музыканты с мировым именем сыграют на фестивале «Розовая пантера»

В этом году музыкальный форум проходит в 23-й раз и каждый раз фестиваль пополняется новыми именами, идеями и постоянно развивается.
Как и прежде, в этом году в нём примут участие музыканты российского и мирового уровня. Это – участница шоу-проекта Первого канала «Голос-3» София Рубина-Хантер (Эстония). Уфимский зритель вновь услышит лидера молодого поколения джазовых духовиков – Петра Востокова (труба/Москва).
Хедлайнеры проекта – американский саксофонист Рэй Блу. Джазовый вокал будет представлен певицей из Финляндии Бьянко Моралес, которая уже выступала перед уфимской публикой. Впервые в Уфе выступит колоритный европейский коллектив Трио Франца Хеллмюллера из Швейцарии (гитара/контрабас/ударные).
Башкирский джаз будет представлен нашими именитыми земляками – это Олег Киреев и ансамбль «Орлан», а также Биг-бендом Олега Касимова, который на три дня станет инструментальной основой джазового праздника на сцене Башкирской филармонии.
Помимо этого, планируется проведение концерта победителей Международного конкурса молодых исполнителей, который пройдёт в феврале в Екатеринбурге.