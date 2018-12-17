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Мэр Сибая посетовал на "не сибайских" граждан, раскачивающих ситуацию в городе

17 декабря 2018, 06:29
Фото: Вконтакте
Обстановка в городе стабилизировалась, доложили сегодня на оперативном совещании в администрации Сибая.

Сегодня в администрации Сибая на оперативном совещании заслушали специалистов, доложивших об экологической ситуации в городе. Трансляция оперативки велась в соцсети Вконтакте.

- Ситуация в городе стабильная, - вначале высказался глава администрации Сибая Рустем Афзалов. - Силами комбината ведутся работы по ликвидации очагов окисления руды, продолжаются работы по ликвидации горения торфяников. Я лично проехал к Сибайскому заводу буровых реагентов, там еще ощущается запах семечек.

Напомним, что с середины ноября на карьере Сибайского филиала УГОК начались процессы окисления остатков руды с выделением тепла и газа. Также вокруг города наблюдалось тление торфяников, а Сибайский завод буровых реагентов стал источником запаха жареных семечек.

Как отметили на оперативке специалисты, в течение полутора месяцев в городе был штиль, все эти источники суммировались и были закупорены в холодном слое воздуха более теплой воздушной массой, и 11 декабря произошел пик ситуации, когда над городом на полдня повис смог с неприятными запахами серы и жареных семечек.

- Есть те люди, которые пытаются на этом фоне раскачать ситуацию, - отметил Рустем Афзалов. - И преподнести всё в негативном свете. И эти люди - не из Сибая. Когда мы проводили встречу с населением, в толпе кто-то пытался выкрикивать нехорошие слова, и эти люди были не сибайские. Когда мы им предложили на утро съездить на карьер, то их не было. Они сделали свое грязное дело и уехали.

Специалисты затем еще раз подтвердили, что в городе ведется ежедневный замер проб воздуха, превышения ПДК вредных веществ не наблюдается. Наблюдение будут вести до тех пор, пока не снимут режим повышенной готовности.

- Насколько вероятно, что ситуация повторится? - спросил Рустем Афзалов представителя Сибайского филиала УГОК.

- Мы держим ситуацию под жестким контролем, - ответил тот и еще раз напомнил о причинах смога, связав их с неблагоприятными метеоусловиями.

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