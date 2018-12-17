Мэр Сибая посетовал на "не сибайских" граждан, раскачивающих ситуацию в городе

- Есть те люди, которые пытаются на этом фоне раскачать ситуацию, - отметил Рустем Афзалов. - И преподнести всё в негативном свете. И эти люди - не из Сибая. Когда мы проводили встречу с населением, в толпе кто-то пытался выкрикивать нехорошие слова, и эти люди были не сибайские. Когда мы им предложили на утро съездить на карьер, то их не было. Они сделали свое грязное дело и уехали.