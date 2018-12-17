Радий Хабиров потребовал держать на контроле ситуацию в Сибае

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров заявил о том, что на примере недавнего ЧП в Сибае, который оказался накрыт смогом из-за нештатной ситуации на заброшенном карьере, следует сделать выводы о необходимости своевременно предоставлять населению объективную информацию о происходящем.
Руководитель республики сделал акцент на том, что нужно сообщить местным жителям результаты исследований проб воздуха.
- Нужно своевременно сообщать людям объективно и правдиво, чтобы не придумывали и не додумывали. Такое происходит там, где есть вакуум информации, - подчеркнул Радий Хабиров.
Он также сказал, что намерен встретиться с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и обсудить с ним причины и последствия происшедшего. В холдинг УГМК входит Учалинский ГОК, взявший на себя ответственность за появление смога в Сибае.
Напомним, неделю назад город Сибай оказался накрыт смогом, от которого возникли недомогания у многих местных жителей. Как оказалось, причиной происшедшего стало окисление руды, возникшее на глубине около 400 метров на заброшенном Каманганском карьере. Встревоженные происходящим и недовольные явным недостатком информации, местные жители устроили стихийный митинг. В этом убедился корреспондент Медиакорсети, побывавший в Сибае.