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Депутаты Госсобрания побывали в Сибае и убедились, что задымления в карьере нет

16 декабря 2018, 11:50
Фото: Вконтакте
В Сибае побывала рабочая группа Государственного Собрания Башкирии по изучению экологической ситуации в городе, об этом сообщил на своей странице Вконтакте депутат Госсобрания Ильгам Галин

- С 15 ноября 2018 года в Сибае наблюдается появление в воздухе смога и запах серы, - сообщил он. - Источником возникновения смога является чаша Сибайского карьера (глубина карьера - до 500 м, диаметр - 2000 м). По результатам анализов было выявлено однократное кратковременное превышение концентрации диоксида серы.

По информации директора Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Яудата Биккинова, в карьере происходит окислительный процесс (эндогенное тление) рудной породы. Из-за воздействия эрозии, ветра, воды, температур происходит разрушение бортов карьера, в котором находятся остатки медно-колчеданных руд, имеющих большое содержание серы.

Фото: Вконтакте

Чтобы минимизировать доступ кислорода, силами Сибайского филиала УГОК ведутся работы по поверхностному заиливанию тления в чаше карьера. Её засыпают рудной породой, глиной и заливают водой.

Фото: Вконтакте

- 14 декабря задымления в карьере нет, запах отсутствует, - свидетельствует Ильгам Галин. - Пробы, проведённые 12,13 декабря, не выявили наличия вредных веществ в воздухе.

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