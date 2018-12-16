Депутаты Госсобрания побывали в Сибае и убедились, что задымления в карьере нет

- С 15 ноября 2018 года в Сибае наблюдается появление в воздухе смога и запах серы, - сообщил он. - Источником возникновения смога является чаша Сибайского карьера (глубина карьера - до 500 м, диаметр - 2000 м). По результатам анализов было выявлено однократное кратковременное превышение концентрации диоксида серы.