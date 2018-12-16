Депутаты Госсобрания побывали в Сибае и убедились, что задымления в карьере нет

- С 15 ноября 2018 года в Сибае наблюдается появление в воздухе смога и запах серы, - сообщил он. - Источником возникновения смога является чаша Сибайского карьера (глубина карьера - до 500 м, диаметр - 2000 м). По результатам анализов было выявлено однократное кратковременное превышение концентрации диоксида серы.
По информации директора Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Яудата Биккинова, в карьере происходит окислительный процесс (эндогенное тление) рудной породы. Из-за воздействия эрозии, ветра, воды, температур происходит разрушение бортов карьера, в котором находятся остатки медно-колчеданных руд, имеющих большое содержание серы.
Чтобы минимизировать доступ кислорода, силами Сибайского филиала УГОК ведутся работы по поверхностному заиливанию тления в чаше карьера. Её засыпают рудной породой, глиной и заливают водой.
- 14 декабря задымления в карьере нет, запах отсутствует, - свидетельствует Ильгам Галин. - Пробы, проведённые 12,13 декабря, не выявили наличия вредных веществ в воздухе.