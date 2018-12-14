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В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности

14 декабря 2018, 10:04
Фото: Mkset.ru
Напомним, что от местных жителей поступили жалобы на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе.

Причиной загазованности в Сибае стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Для предотвращения окислительного процесса силы и средства Учалинского горно-обогатительного комбината в круглосуточном режиме проводят заиловочные работы. За прошедшие сутки подано 2454 кубических метров глиняной породы и 1700 кубических метров воды. Всего для проведения работ привлечено 107 человек и 35 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

Сейчас контрольный отбор проб атмосферного воздуха и лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, ранее наш корреспондент ранее выезжал на место событий и подробно рассказал о ситуации в городе.

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