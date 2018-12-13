Смог в Сибае: Что происходит сегодня в городе на юго-востоке Башкирии

- Я говорила с мужчиной, который работал там, - завершает она свой рассказ. - Выбросы произошли из-за отсутствия системы фильтрации. Мы не химики, не работники ГОКа, и не можем знать, в чем правда. Но когда глава администрации говорит, что запах не хуже, чем при готовке семечек... извините. Мы требуем от властей того, что они обязаны перед своими людьми. Как нам защищаться от загазованности? Можно ли выходить детям? Ждать ли летом кислотного дождя? Это кошмар, и мы в нем живём.