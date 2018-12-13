Смог в Сибае: Что происходит сегодня в городе на юго-востоке Башкирии

В соцсетях 10 декабря появились сообщения о том, что Сибай накрыла едкая дымка. Горожане жаловались на туман с запахом серы или "жареных семечек", на то, что у них слезятся глаза, болит голова и мучает кашель. Медиакорсеть решила побывать в Сибае, чтобы рассказать, что там происходит сейчас.
Глава МЧС Башкирии Марат Латыпов: "Мы готовы к худшему варианту развития событий"
10.00, Сибай
В Сибае состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, главной темой которого стало обсуждение текущей ситуации, связанной с загазованностью атмосферы. Заседанием руководил глава Главного управления МЧС РФ по РБ Марат Латыпов, который накануне приехал в Сибай, чтобы лично контролировать ситуацию. Процесс окисления горных пород в карьере на глубине 400-450 метров, который и привел к появлению смога, всё еще продолжается, сообщили на заседании. Как сообщил на совещании представитель Учалинского ГОК - предприятия, которое взяло на себя ответственность за возникновение смога в городе, на месте постоянно, днем и ночью, ведутся работы по локализации очага окисления.
- Работы были начаты с 16 ноября, за это время в очаг окисления было закачано больше 10 тысяч кубометров воды и глиняно-рудной смеси, которая должна обволакивать опасные участки и нейтрализовать процессы окисления, - сказал представитель Сибайского филиала УГОК. Подробнее - читайте здесь.
- Сибайским филиалом УГОК продолжаются работы по ликвидации мест тления в карьере. Работают 5 БелАЗов, в 2 смены, - сообщил позже на своей странице мэр Сибая Рустем Афзалов. - За одну смену завозят около 1300 кубометров специальной смеси для поверхностного заиливания (рудная порода+глина+вода). Только что сделали фотографии. На фото: селевый поток, который обволакивает очаг тления на дне карьера.
Тумана в Сибае нет
13.00, ул. Заки Валиди
Солнце, прохожие спешат по делам - судя по внешней атрибутике, кажется, что в Сибае ничего не произошло. По сравнению со вчерашним днём, когда город окутал неизвестный туман и местные жители побежали за масками, сегодня, 13 декабря, все относительно спокойно - на первый взгляд.
- Я слышал от родственников, что у нас что-то на заброшенном карьере происходит, - рассказывает Ильшат (он довёз нас из Уфы до Сибая). - Но подробностей не знаю. Вроде все нормально, видите же. Запах? Конкретно здесь ничего не чувствую, возможно ближе к карьеру он есть.
"11 декабря квартира заполнилась дымом" - рассказывает жительница Сибая
13.30, ул. Горького
- 11 декабря я приготовила ужин, - рассказывает местная жительница Илюза Загидуллина. - Решила проветрить квартиру от готовки. Квартира заполнилась дымом, мы сразу стали задыхаться. Резь, запах. Мы много раз звонили в 112. Все, что нам сказали: «На улицу не выходить, детей в школу не водить». А где системы оповещения? Ни по местному телевидению, ни в газетах - везде молчанка. Никто нам не сообщал, что происходит.
- 11 декабря вечером был круглый стол: комиссия ЧС, - продолжает она. - 12 числа по соцсетям пошёл клич. Решили, что нужна встреча населения города и администрации. Тем временем стала появляться информация, что уровень вредных веществ в норме. А люди продолжали задыхаться. Машина с лабораторией просто дала по газам, когда увидела, сколько людей собралось. Где ответы на наши вопросы?
«Мэр спрятался на третьем этаже администрации и смотрел из-за цветочка»
- Люди собрались у администрации, чтобы получить ответы, а над нами смеялись, - рассказывает женщина. - Ни на один вопрос конкретно никто не ответил, были одни замы. Мэр вообще спрятался на третьем этаже администрации и смотрел из-за цветочка. Над нами просто смеются, а мы все отравлены!
- Я говорила с мужчиной, который работал там, - завершает она свой рассказ. - Выбросы произошли из-за отсутствия системы фильтрации. Мы не химики, не работники ГОКа, и не можем знать, в чем правда. Но когда глава администрации говорит, что запах не хуже, чем при готовке семечек... извините. Мы требуем от властей того, что они обязаны перед своими людьми. Как нам защищаться от загазованности? Можно ли выходить детям? Ждать ли летом кислотного дождя? Это кошмар, и мы в нем живём.
Занятия в школах идут в штатном режиме
13.45, ул. Горького
Несмотря на опасения родителей школьников о приостановке учебного процесса, уроки проходят согласно расписанию. На улицах Сибая дети целыми классами ходят на прогулку.
Педагог класса, которого я встретила на улице, не стала называть своё имя, только уточнила:
- Нам сообщили, что все неприятные последствия ликвидированы. Извините, нам нужно идти.
В центре города местные жители спокойно открывают окна и сушат белье
14.00. Пересечение улиц Ленина и Горького
Небольшая прогулка по городу подтвердила первое впечатление: сибайцы после паники и растерянности немного успокоились. Местные жители без страха открывают окна, проветривают и даже сушат белье на улице.
На пяти улицах Сибая постороннего запаха нет
14.30, городская площадь
Жизнь в Сибае, несмотря на недавние события, идёт своим чередом: на площади устанавливают ледовый городок, дети носятся с «каталками», из общепитов доносится запах долгожданного обеда. Непохоже, что все сидят по домам. И, кстати, побывав на пяти улицах Сибая: Маяковского, Горького, Ленина, Пархоменко, Чайковского, ответственно заявляю:
- Постороннего запаха нет или он практически не чувствуются в морозном воздухе.
- Ребята, а вы слышали про смог? - Нет, «чика»!
14.45, проспект Горняков
Прохожие не спешат завязывать разговор: кто-то торопится по делам, другие не хотят фотографироваться и против появления их слов в СМИ, третьи просто стесняются. Решаюсь подойти к толпе школьников.
- Ребята, а вы слышали про смог?
- Нет, «чика»!
Две новости: хорошая и плохая. Хорошая - дети не замечают глобальных экологических проблем малой родины, плохая - им бы изучить синонимы и заменить «чику» на девушку или женщину.
Успела заснять кавалеров, стремительно убегающих от меня в направлении ледовой горки.
«Надо сюда воз журналистов»
15.15, КПП комбината
Как и предполагалось, чтобы попасть на карьер, нужно получить пропуск, иначе строгая вахтёрша не пустит. Но попытка не пытка: в условиях ограниченного времени иду напролом. Выдают четкую инструкцию, кто может помочь с проходом. Слышу напоследок:
- Удачи вам! Все говорят, что ничего страшного, а мы травимся здесь столько лет. Надо сюда воз журналистов, чтобы писали и писали и это наконец-то закончилось.
На карьер перестали водить экскурсии
15.45. ул. Горького, Сибайский филиал УГОК
Пропуск на карьер получить не удалось: все специалисты, до которых пытались дозвониться, в один голос отвечали: «Опасный объект, не положено». В пресс-службе Сибайского филиала УГОК пообещали дать фото, сделанные час назад - последние, стало быть - актуальные.
В целом же можно сказать, что интерес уфимских СМИ к предприятию несколько озадачил: принимать непрошеных гостей не планируется. Кстати, как сказал молодой человек на проходной в административное здание, на карьер регулярно водили экскурсии. Но отчего-то перестали.
В аптеке про смог молчат
16.15. ул. Ленина, аптека
Корреспондент БСТ Азат Галиуллин, работающий на месте с 12 декабря, сообщил о том, что в Сибае раскупили медицинские маски. Захожу в аптеку.
- Мне одну маску.
Фармацевт улыбается.
- Что, слишком часто стали обращаться за масками?
- Да нет, - радушно отвечает женщина. - А вот за лекарствами от ОРВИ действительно приходят постоянно.
- Это связано со смогом?
- 10 рублей, - лаконично подводит черту разговора собеседница.
Проблем с въездом и выездом из города нет
17.25, Сибай
В сообществе «Подслушано Сибай» несколько раз сообщали о том, что якобы в город не пускают приезжих. Данная информация не находит подтверждения. Утром мы въехали в город без проблем, сотрудников ГИБДД нет на въезде или выезде. Слухи преувеличены.
Поступили результаты исследования проб воздуха, проведенного сегодня специалистами Минэкологии РБ. Замеры проводили в 4-х точках. Превышения нормативов нет.
17.30, соцсети Сибая
Общественники, которые сегодня рано утром успели попасть на карьер, написали в соцсетях о своих впечатлениях. Рассказывает Эдуард Кадыров:
- Что мы увидели:
1. Работы по засыпке очага окисления ведутся;
2. БелАЗы подвозят глину и горную породу, все это спускается вниз при помощи потока воды;
3. Сам карьер смогом не затянут - видно на фотографиях;
4. По поводу запаха - с подветренной стороны ощущался серный привкус во рту, но несмотря на то что мы стояли у края карьера - не было кашля, тошноты и першения - всех тех "прелестей", которые я ощутил 11 декабря вечером после короткой прогулки по городу;
5. Запаха жареных семечек не заметил - видимо он происходит от другого источника, хотя утром в городе ощущался.
Вывод: визуально ситуацию на карьере нельзя назвать катастрофой, задымленности или ярких очагов горения, как на гуляющих в сети видеозаписях, я не увидел. Надеюсь худшее позади, и повторения загазованности города не произойдет.
Основная проблема - не смог, а коммуникационная паника
18.00, СОШ №6
Встреча общественников с руководителями ведомств, отвечающих за ситуацию. Как удалось понять в течение дня, основная проблема на сегодня не смог, а «коммуникационная паника» (позднее уточним понимание данного выражения). И это действительно так: на втором этаже актового зала школы яблоку негде упасть. Все места заняли неравнодушные жители города, требующие ответов не на вопрос «Откуда смог?», это уже разъяснили, а на вопрос: «Какие последствия будет иметь ЧП?».
«Внимание! В здании пожар, просьба покинуть здание через ближайший выход»
18.05, СОШ №6
На вопрос корреспондента Медиакорсети, почему не отрабатывается пожарная тревога, ответили следующее:
- Управляющая компания меняет батарейки, никуда идти не нужно.
Чиновники пока не сказали ничего нового
18.30, СОШ №6
К сожалению, обсуждение проблемы загазованности в Сибае продлилось не более 10-15 минут. Новой информации не поступило: пришедшие на встречу чиновники лишь процитировали, что в данный момент показатели в норме (эти данные мы давали сегодня выше).
Спикеры предпочли сменить тему на проблемы комбината с железной дорогой и логистикой. Жители не довольны, пытаются задавать вопросы - это можно увидеть на видео.
Компенсаций не будет
19.05, СОШ №6
Рабочая группа, которая проводит встречу с сибайцами, на вопрос местной жительницы о компенсациях ответила четким «нет». По мнению отвечавшего, проблема носит временный характер и ни о каких компенсациях на восстановление здоровья граждан речи идти не может.
Про смог пока молчок
19.25, СОШ №6
Жители перешептываются о том, что рабочая группа не готова обсуждать последствия ЧП в карьере. Более часа идёт обсуждение текущих проблем горожан, к теме выбросов воздуха в Сибае не возвращались с первых десяти минут встречи. Налицо отсутствие коммуникации ведомства - горожане.
Возникает ощущение, что граждан не слышали и не слушали годами, и сегодня, «благодаря» случившему 11 декабря, сибайцы получили возможность прямо задать интересующие их вопросы об аварийных домах, водоснабжении и транспорте.
Вместо выводов - немного о коммуникациях
20.30, СОШ №6
В школьных окнах до сих пор горит свет: расходиться присутствующие не собираются, несмотря на официальное окончание мероприятия. И все же диагноз дня сегодняшнего в Сибае - не само ЧП в карьере, а, как мы назвали это явление ранее - коммуникационная паника.
Представьте, что у вас никогда не было компьютера и, вот, вам показывают диковинную штуковину с кнопочками и Гуглом. В строке поисковика можно задавать вопросы, а на экране появятся ответы.
Смог над городом стал возможностью до сибайцев дотянуться до информации - об аварийных домах, накопившихся проблемах в школах и больницах, о сгоревшей филармонии и о транспортной системе.
Тишина привела людей к панике и незнанию, как реагировать в случае ЧП, а потом и к коммуникации - с теми, кто, наконец, может рассказать все. В итоге большая часть проблемы, получается, не сама проблема, хотя, выбросы, несомненно, были и они значительно пошатнули эко-систему региона. Главная трудность - трудность перевода с немногословного чиновничьего на экспрессивный язык самой жизни.