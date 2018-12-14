Глава «Опоры России» возвращает долги Башкирии

- Что бы мы хотели предложить республике помимо нашей большой федеральной сетки? Сейчас мы очень много внимания уделяем экспорту. У нас за рубежом 27 представителей. Я буду проводить отдельную тему, чтобы наши представительства помогали выходить предпринимателям Башкортостана на внешние рынки, чтобы они не боялись, чтобы их там ждали, - продолжил разговор Александр Калинин. - Я возглавлял делегацию малого бизнеса на форуме АТЭС в Шэньчжэне, в Китае. Из Республики Башкортостан приехало более 15 предпринимателей. А Шэньчжэнь – это самый известный город по хайтеку, микроэлектронике. Там 13 млн жителей. Там расположены такие корпорации, как, например, Huawei. Поскольку Китай со следующего года запускает на свой рынок птицу, молочную продукцию, а республика славится этим производством, считаю, что мы можем совместными усилиями вывести малый бизнес Башкортостана на международные рынки.