Глава «Опоры России» возвращает долги Башкирии

Сегодня, 14 декабря, в Доме Республики врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым, который приехал в столицу нашей республики для участия в XIII Съезде лидеров организации.
- Мы ясно осознаём, что для нас это большое событие. Наша республика впервые принимает столь представительный съезд «Опоры России». Для нас это большая честь. Конечно, мы постараемся, чтобы для работы съезда, для лидеров «Опоры России» были созданы комфортные условия, - сказал Радий Хабиров.
Он отметил, что знает многие проекты «Опоры России», связанные со снижением барьеров, с прекращением излишнего давления на бизнес. Именно по линии «Опоры России» была придуманы, созданы и, самое главное, реализованы различные многообразные формы поддержки бизнеса, особенно на первой стадии – его открытии. Серьёзная работа была проведена по декриминализации ряда экономических преступлений.
- В свою очередь выражаю надежду, что правительство нашей республики будет взаимодействовать с вами. Вы знаете, что по многим показателям развития бизнеса и предпринимательства мы занимаем неплохие места. Но сказать, что мы находимся в топе в Российской Федерации, пока не можем. Поэтому надеюсь, что на полях съезда и многих обсуждений, которые у нас предполагаются, мы сможем найти решения, которые помогут и нашему бизнесу, - сообщил руководитель Башкирии.
Александр Калинин, в свою очередь, также поблагодарил Радия Хабирова за тёплые слова в адрес «Опоры России».
- У нас очень хорошее отделение в Республике Башкортостан. У нас здесь порядка 600 членов. Возглавляет отделение прекрасная женщина Лейсан Николаева. Можно сказать, что это гордость «Опоры России», - ответил Александр Калинин.
Более подробно о ходе съезда «Опоры России» в Уфе читайте в репортажах на нашем сайте.
- Что бы мы хотели предложить республике помимо нашей большой федеральной сетки? Сейчас мы очень много внимания уделяем экспорту. У нас за рубежом 27 представителей. Я буду проводить отдельную тему, чтобы наши представительства помогали выходить предпринимателям Башкортостана на внешние рынки, чтобы они не боялись, чтобы их там ждали, - продолжил разговор Александр Калинин. - Я возглавлял делегацию малого бизнеса на форуме АТЭС в Шэньчжэне, в Китае. Из Республики Башкортостан приехало более 15 предпринимателей. А Шэньчжэнь – это самый известный город по хайтеку, микроэлектронике. Там 13 млн жителей. Там расположены такие корпорации, как, например, Huawei. Поскольку Китай со следующего года запускает на свой рынок птицу, молочную продукцию, а республика славится этим производством, считаю, что мы можем совместными усилиями вывести малый бизнес Башкортостана на международные рынки.
Довольно неожиданная информация прозвучала также чуть позже во время пресс-подхода.
- Хочу дополнить ответ Александра Сергеевича, почему мы проводим съезд здесь. Жизнь сложилась так, что в своё время, когда я работал в московском учреждении, принял некоторое участие в становлении Александра Сергеевича, ныне уже в качестве крепкого руководителя «Опоры России». Поэтому он возвращает долги и, естественно, приехал в Уфу, привёз к нам очень представительную делегацию со всей страны. Для нас это на самом деле большая честь, - пояснил Радий Хабиров. - Не могу сказать, что бизнес чувствует себя хорошо. Я это вижу по обращениям, в ходе встреч.
По его словам, в обращениях, поступающих в его адрес, есть много вопросов, связанных со справедливостью распределения государственных ресурсов, обеспечения необходимой инфраструктуры, с недобросовестной конкуренцией, в том числе недобросовестным отношением бизнеса к людям, власти..
- Есть особенности республики, связанные с некой клановостью, которую нужно разрывать, чтобы обеспечить справедливый доступ коллег. Поэтому, общаясь с бизнесом, я всегда говорю, что дружба – это двустороннее движение. Мы со стороны государства будем делать всё необходимое для того, чтобы поддержать, подкрепить бизнес, особенно на первых порах становления. Но мы бы хотели видеть ответственное социальное поведение бизнеса в отношении власти и, конечно, людей, - подчеркнул Радий Хабиров в конце общения с журналистами.