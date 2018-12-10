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Закрыт проект по разработке сверхзвукового автомобиля

10 декабря 2018, 13:33
Фото: pxhere.com
Проект по разработке сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC (Supersonic Car) был официально закрыт ввиду недостаточного финансирования. Этот гиперкар должен был установить рекорд по наземной скорости.

Как информирует газета «Известия», в декабре 2017 года Bloodhound SSC разогнался до 322 км/ч за 9 секунд. Эксперимент проводился на аэродроме Ньюквей в Великобритании.

После успешного испытания специалистами было объявлено о поиске инвесторов для вложения в проект около 25 миллионов евро. Планировалось сделать такие усовершенствования автомобиля, чтобы он смог установить абсолютный рекорд по наземной скорости в 1 тысячу миль (1,6 тысяч километров) в час. Однако инвесторы так и не были найдены.

Разработка Bloodhound SSC велась с 2008 года. Его реактивный двигатель установлен на истребитель Eurofighter Typhoon. Автомобиль работает на бензине. Его мощность составляет примерно 135 тысяч лошадиных сил.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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