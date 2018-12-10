Закрыт проект по разработке сверхзвукового автомобиля

После успешного испытания специалистами было объявлено о поиске инвесторов для вложения в проект около 25 миллионов евро. Планировалось сделать такие усовершенствования автомобиля, чтобы он смог установить абсолютный рекорд по наземной скорости в 1 тысячу миль (1,6 тысяч километров) в час. Однако инвесторы так и не были найдены.