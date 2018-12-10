Сбербанк предоставил проектное финансирование застройщику дома в Кировском районе Уфы

В конце ноября 2018 года ПАО «Сбербанк» предоставил проектное финансирование для строительства ЖК «Чайка», которое реализует ООО СЗ «Башнафтатранс». Застройщик не только использует проектное финансирование, но и вкладывает в строительство собственные средства в объёме 25% от стоимости проекта. Поэтому строительство дома «Чайка» будет завершено уже в декабре 2019 года.