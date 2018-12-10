Обжаловано судебное решение о продлении ареста футболиста Мамаева

8 октября игроки известных футбольных клубов Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками массовой драки в одном из столичных кафе. В результате несколько человек получили травмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Футболисты были арестованы и направлены в СИЗО.
На судебном заседании 5 декабря сторона следствия добивалась продления ареста спортсменам. Защитники же требовали смягчения приговора в связи с появлением в деле новых обстоятельств. В итоге арест футболистов был продлен на два месяца.