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Обжаловано судебное решение о продлении ареста футболиста Мамаева

10 декабря 2018, 15:29
Фото: pxhere.com
По сообщению адвоката Игоря Бушманова, судебное постановление о продлении срока задержания футболиста «Краснодара» Павла Мамаева было обжаловано. Мамаев находится в Бутырском СИЗО.

Как информирует 10 декабря газета «Известия», дата обжалования постановления пока не сообщается.

8 октября игроки известных футбольных клубов Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками массовой драки в одном из столичных кафе. В результате несколько человек получили травмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Футболисты были арестованы и направлены в СИЗО.

На судебном заседании 5 декабря сторона следствия добивалась продления ареста спортсменам. Защитники же требовали смягчения приговора в связи с появлением в деле новых обстоятельств. В итоге арест футболистов был продлен на два месяца.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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