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С 2019 года главы регионов будут нести персональную ответственность за нацпроекты

8 декабря 2018, 13:36
Фото: kremlin.ru
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Губернаторы, как и профильные министры на уровне федерального центра, со следующего года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе, сообщает ТАСС.

- Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена. На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры - за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы, - сообщил Антон Силуанов.

Министр финансов отметил, что от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, в первую очередь страдают простые жители страны.

- На последнем заседании президиума [Госсовета] было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались. Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность, - прокомментировал глава ведомства.

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#Новости#Минзаля Аскарова#Экономика
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