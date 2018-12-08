С 2019 года главы регионов будут нести персональную ответственность за нацпроекты

- Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена. На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры - за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы, - сообщил Антон Силуанов.