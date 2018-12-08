С 2019 года главы регионов будут нести персональную ответственность за нацпроекты

Губернаторы, как и профильные министры на уровне федерального центра, со следующего года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе, сообщает ТАСС.
- Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена. На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры - за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы, - сообщил Антон Силуанов.
Министр финансов отметил, что от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, в первую очередь страдают простые жители страны.
- На последнем заседании президиума [Госсовета] было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались. Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность, - прокомментировал глава ведомства.