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Следком Башкирии про алиби полицейских – это способ уйти от ответственности

23 ноября 2018, 11:11
Фото: youtube.com
Адвокаты считают, что их клиенты никого не насиловали.

Представитель республиканского управления следственного комитета России прокомментировал видеозапись, на которой запечатлен, возможно, один из бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя РОВД по Уфимскому району, а именно экс-начальник полиции по Кармаскалинскому району. На этом видео мужчина, похожий на одного из обвиняемых, возможно находится в кафе «Отдых», то есть, в месте, отличном от места возможного преступления

- Информация о наличии алиби является способом защиты от предъявленных обвинений. Эти видеозаписи у следствия были изначально, они сразу изъяты были. Все обстоятельства дела сейчас устанавливаются, – сказал Евгений Каневский, официальный представитель СУ СКР по Башкирии.

Сюжет о видео, которое может служить алиби обвиняемых, вчера был показан по телеканалу «Вести-Башкортостан». Посмотреть видео можно здесь. Комментарий следствия на 2:58 минуте.

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#Новости#Уголовное дело#Изнасилование#Полиция#Полицейские#Марат Гареев#Общество
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