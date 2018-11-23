Следком Башкирии про алиби полицейских – это способ уйти от ответственности

Представитель республиканского управления следственного комитета России прокомментировал видеозапись, на которой запечатлен, возможно, один из бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя РОВД по Уфимскому району, а именно экс-начальник полиции по Кармаскалинскому району. На этом видео мужчина, похожий на одного из обвиняемых, возможно находится в кафе «Отдых», то есть, в месте, отличном от места возможного преступления